У Севастополі розпочалися святкові заходи до Дня флоту України

У Севастополі покладанням вінків і квітів до пам’ятника гетьману Петру Сагайдачному розпочалися святкові заходи до Дня флоту України.

Як передає кореспондент УНІАН, у покладанні взяли участь командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн, колишній міністр оборони УкраїниЯ, колишній командувач українського флоту Михайло Єжель, керівний склад українських ВМС, представники флотських ветеранських організацій, громадськість, духовенство. Захід завершився проходженням урочистим маршем підрозділу почесної варти флоту.

Після цього активісти Севастопольської організації Спілки офіцерів України поклали квіти до пам’ятного знаку «10 років Військово-морським силам України», розташованого неподалік площі Нахімова.

Сьогодні ж у Російському драматичному театрі імені Анатолія Луначарського відбудеться урочисте зібрання на честь Дня флоту України і Дня Військово-морського флоту Росії (професійне свято російських військових моряків, так само як і українських, відзначається в останню неділю липня). У другій половині дня у Військово-морському музеї України, що на Північній стороні міста, відбудеться урочиста церемонія відкриття нової експозиції, присвяченої 20-й річниці ВМС України.

29 липня в акваторії Севастопольської бухти відбудуться парад кораблів і військово-спортивне свято, в яких візьмуть участь до 30 кораблів (у тому числі близько 20 – бойових) і суден, бронетехніка, близько 5 тис. чоловік особового складу.