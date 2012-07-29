Анонс на 30 липня

* Позачергова сесія Верховної Ради України.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Переділ власності, корупція в комунальних платежах на фінансування виборчої кампанії в Запоріжжі», під час якої учасники оприлюднять схеми і приклади спільних дій кримінальних структур та регіональної влади із впровадження тіньових схем у комунальних розрахунках, що будуть направлятися на виборчу кампанію однієї з політичних сил. Учасники: Світлана Заваліна, директор ВАТ "Запоріжзв'язоксервіс", Олексій Орловський, в.о. директора з юридичних питань (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: "Львівська залізниця: профілактика ВІЛ/СНІДу на робочих місцях". Організатор - МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров'я». Учасники: Лариса Біломітцева, керівник проекту «Посилення координації та розробка політики з питань ВІЛ/СНІД та ТБ»; Наталія Вишневська, зав.відділом дорожнього комітету профспілки Львівської залізниці; Лайма Гейдар, PR-спеціаліст LHSI, Олександр Гнатюк, зав.відділом організаційної та кадрової роботи Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України; Ілона Єленева, директор LHSI; Анна Кошикова, керівник аналітичного відділу ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», Ігор Хохич, директор департаменту з питань молоді та комунікації Держслужби молоді та спорту України, Олександр Ярошенко, керівник відділу молодіжної політики Державного інституту сімейної та молодіжної політики та ін.

* Передвиборний з'їзд Об'єднаної опозиції «Батьківщина».

* 22-й позачерговий з'їзд Партії Зелених України. На порядку денному з'їзду - прийняття передвиборчої програми ПЗУ та висунення кандидатів у депутати по багатомандатному і мажоритарних округах.

* XIV з'їзд Партії регіонів. У ході з'їзду будуть затверджені: передвиборна програма, виборчий список кандидатів у народні депутати по багатомандатному виборчому округу і кандидатів у народні депутати по одномандатних виборчих округах. Програмою з'їзду передбачені виступи почесного лідера Партії регіонів, Президента України Віктора Януковича та голови Партії регіонів, Прем'єр-міністра Миколи Азарова.

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