Курс НБУ на 30.07.2012

Офіційний курс НБУ на 30.07.2012 100 USD - 799.3000 (на 27 липня - 799.3000) 100 EUR - 984.4978 (на 27 липня - 979.9418) 10 RUR - 2.4813 (на 27 липня - 2.4502)

Офіційний курс НБУ на 30.07.2012 100 USD - 799.3000 (на 27 липня - 799.3000) 100 EUR - 984.4978 (на 27 липня - 979.9418) 10 RUR - 2.4813 (на 27 липня - 2.4502) Облікові курси банківських металів на 30.07.2012 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 129386.69 (на 27 липня - 128127.79) 961 XAG 10 Срібло - 2216.46 (на 27 липня - 2222.85) 962 XPT 10 Платина - 113260.81 (на 27 липня - 111981.93) 964 XPD 10 Паладій - 45799.89 (на 27 липня - 45240.38)

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