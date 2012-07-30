Сьогодні офіційно стартує виборча кампанія

В Україні сьогодні, 30 липня, офіційно стартує кампанія з виборів народних депутатів України.

Згідно з чинним законом, виборчий процес розпочинається за 90 днів до дня голосування.

Вибори проводитимуться за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. Зокрема, по 225 депутатів обиратимуться за партійними списками й у мажоритарних округах.

Висування кандидатів за партійними списками і в одномандатних округах почнеться з 30 липня й завершиться 9 серпня. Кандидати в мажоритарних округах можуть висуватися партіями або шляхом самовисування.

На відміну від попередніх парламентських виборів, реєструвати кандидатів, які балотуються за мажоритаркою, буде ЦВК, а не окружні виборчі комісії.

Документи для реєстрації як партійних списків, так і кандидатів у мажоритарних округах, повинні бути подані в ЦВК не пізніше 13 серпня, після чого ЦВК не пізніше, ніж на п'ятий день має ухвалити рішення щодо реєстрації або відмови в реєстрації.

Ще два дні приділяється виправленню помилок і неточностей у документах, поданих для реєстрації кандидатів. Таким чином, реєстрація кандидатів у депутати повинна завершитися 20 серпня.

Безпосередньо голосування на виборах народних депутатів відбудеться 28 жовтня.