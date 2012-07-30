Парламент відмовився звільняти Литвина

Верховна Рада Україна відмовилася задовольнити заяву Володимира Литвина про звільнення з посади голови ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 266 народних депутатів з 279, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідний проект постанови було внесено представниками більшості.

Під час розгляду цього питання В.Литвина не було у сесійній залі, і головував на засіданні перший віце-спікер парламенту Адам Мартинюк.

Крім того, парламент своїм рішенням підтвердив повноваження В.Литвина на посаді голови ВР.

Як повідомляв УНІАН, В.Литвин 4 липня написав заяву про відставку на знак протесту проти ухвалення Верховною Радою мовного закону.

6 липня Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного питання про відставку В.Литвина з посади голови парламенту.

Того ж дня В.Литвин заявив, що не підпише закон про засади державної мовної політики.