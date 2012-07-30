ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 30 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Власників облігацій вбережуть від дефолтів» пише: До парламенту надійде законопроект, який передбачає введення двох нових видів облігацій, а також підсилює захист власників корпоративних бондів...

http://delo.ua/finance/derzhatelej-obligacij-uberegut-ot-defoltov-182107/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ціну знизять до рівня моря», в якому пише: Росія не проти відновлення переговорів про зниження ціни газу для України. Українська сторона розраховує, що компроміс в газовому питанні буде знайдено завдяки зниженню попиту на паливо з боку промислових споживачів. Правда, Росія тепер тісно пов'язує газове питання з модернізацією Чорноморського флоту в Криму. Активізувати переговори може і завершення оцінки української газотранспортної системи, що дозволить знову говорити про створення газотранспортного консорціуму, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1991113

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Застави успіху», в якому пише: Уряд запропонував змінити процедуру взаємодії позичальників і кредиторів у разі визнання кредитного договору недійсним. У такому випадку суд на прохання банку буде заарештовувати заставлене майно боржника. І лише якщо позичальник встигне протягом 30 днів повернути борг, установа не буде стягувати заставу. Банкіри сподіваються, що це позбавить їх клієнтів стимулів для початку судових розглядів...

http://www.kommersant.ua/doc/1991102

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Для ДАІ в Україні готують конкурентів» пише: З наступного року у даішників на трасах можуть з'явитися помічники: Мінінфраструктури (МІУ) пропонує дати більше прав співробітникам своєї Держінспекції з безпеки на наземному транспорті. Зокрема, вони зможуть складати протоколи про порушення водіями закону «Про автотранспорті» - це стосується тільки таксистів, далекобійників, водіїв автобусів і інших перевізників ...

http://www.segodnya.ua/news/14417241.html

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Також «Сегодня» в матеріалі «Залізничники випробували перший український швидкісний поїзд» пише: На Придніпровській залізниці третій тиждень поспіль випробовують перший український швидкісний потяг виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ...

http://www.segodnya.ua/news/14417295.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації « "Вільна торгівля" не захистить Україну від торговельних війн з Росією» пише: Верховна Рада в понеділок розгляне питання про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі СНД. Документ, що вкривався пилом в Адміністрації Президента з осені минулого року, цього тижня несподівано набув статусу пріоритетного...

http://economics.unian.net/ukr/detail/135239

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Промисловість розробила свій план на випадок нової кризи» пише: Промисловість розробила власний план на випадок нової кризи: головна міра - зниження зарплат і робочого часу, з'ясував Інститут економічної політики (ІЕП). Підприємства не чекають другої хвилі - вони з нею вже б'ються...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2329813/biznes_gotov_k_krizisu

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Видання «Известия» в публікації «ФПС виявила розкрадання мільярдів під приводом підготовки до війни» пише: Мінфін і Федеральна податкова служба (ФПС) почали масштабну перевірку компаній, що беруть участь в програмі мобілізаційної підготовки та вимагають повернення податку з бюджету країни. Податківці встановили, що Росія щорічно втрачає кілька сотень мільярдів рублів через повернення ПДВ підприємствам, які насправді не мають ніякого відношення до мобпідготовки, а спеціальне обладнання використовують лише для отримання прибутку...

http://izvestia.ru/news/531609

(УНІАН)