В Україні посилюють заходи з протидії пожежам. Найближчі тижні – спека до +40°С

В Україні у найближчі тижні утримуватиметься спекотна та суха погода.

Про це під час брифінгу повідомив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру МНС Анатолій Прокопенко, поінформували УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

«На сьогоднішній день утримується надзвичайно спекотна погода, переважно без опадів. Температурний фон перевищує норму на 4-9 градусів. Найближчі тижні характер погоди не зміниться. Є передумови, що ми наблизимося до показників 2010 року, коли спостерігалися рекордно високі температури протягом тривалого періоду», - наголосив А.Прокопенко.

За його словами, сьогодні-завтра на заході, у Житомирській та Вінницькій областях спостерігатимуться грозові дощі, зливи, місцями град, шквали до 17-22 м/с. На решті територій переважно без опадів. Вночі стовпчик термометра опускатиметься до +15…+20°С, на узбережжі морів до +26°С, вдень підніматиметься до +29…+34°С. Традиційно у південних регіонах та на Дніпропетровщині буде спекотніше – до +37°С. На заході температура наближатиметься до комфортної – в межах +23…+28°С.

«Початок серпня також буде спекотним. На більшості територій опадів не передбачається. Температура вдень +28…+33°С, на півдні +31…+36°С. Можливі короткочасні невеликі дощі, подекуди сильні зливи у західних областях, Житомирській та Вінницькій областях. За прогнозами, у цих регіонах температура вночі буде +12…+17°С та вдень +23…+28°С. Друга половина серпня, ймовірніше за все, так само видасться сухою та спекотною з температурою повітря +33…+38°С», - наголосив заступник директора Гідрометцентру.

У Києві в найближчі 10 днів температурний режим коливатиметься в межах +30…+33°С. Опади будуть не раніше 7-8 серпня, сказав А.Прокопенко.

3-4 серпня в Україні, крім західних та східних областей, можливі невеликі короткочасні дощі, грози. Вдень +27...+33°С, вночі +15…+23°С, на півдні та сході до +37°С. Друга п'ятиденка серпня – суха і спекотна погода. Вдень +30…+34°С, на сході +33…+38°С.

Є ймовірність того, що 8-10 серпня температура в Криму досягне +40°С, зазначив А.Прокопенко, підкресливши, що це вже показник стихійного небезпечного гідрометеорологічного явища. На сьогодні небезпечна межа перейдена у Волинській, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях, де температура повітря перевищила +35°С.

Локальні зливові дощі можуть призвести до короткочасних підйомів води в річках. Проте вони будуть незначними – 5-25-30 см. Вода лишатиметься в межах русла та не призведе до негативних наслідків.

Крім того, звернув увагу А.Прокопенко, шквалисте посилення вітру може загрожувати системі енергопостачання, а тривала суха і спекотна погода спричиняє високу пожежну небезпеку. Так, у південних та східних областях оголошено найвищий (5) клас пожежної небезпеки, на крайньому заході та Карпатах – 3 клас, на решті територій – високий (4) клас пожежної небезпеки. Крім того, така погода не сприяє вегетації пізніх зернових культур та овочевих, додав він.

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Азаров доручив МНС спільно з іншими органами влади посилити заходи з протидії пожежам

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив вжити всіх необхідних заходів для посилення профілактичних заходів з протидії пожежам.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, глава уряду поставив завдання Міністерству надзвичайних ситуацій мобілізувати зусилля всіх органів виконавчої влади, як центрального, так і регіонального рівня, для попередження ймовірних загорань у зв’язку зі спекотною погодою, яка встановилася останнім часом на всій території України.

На МНС покладається завдання розробити конкретний план профілактичних дій та довести його як до виконавців, так і до населення, адже питання протидії пожежам в спекотний період стосується всіх без винятку: влади, виробників, громадян.