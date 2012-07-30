Виборчий список Партії регіонів очолить Азаров. Друга – Повалій

Виборчий список Партії регіонів на парламентських виборах очолить голова партії, прем'єр-міністр Микола Азаров.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Очікується, що другим номером у списку буде співачка Таїсія Повалій, третім – віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, четвертим - секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв, п'ятим - лідер фракції ПР О.Єфремов. Шостим номером у списку буде перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина Акімова.