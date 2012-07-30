Анонс на 31 липня

* Круглий стіл на тему: «Особливості функціонування зернового ринку в 2012/2013 МГ» та підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики і продовольства України та громадськими організаціями щодо функціонування зернового ринку в 2012/2013 маркетинговому році. Участь у заході візьмуть міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк та керівники профільних громадських організацій.

* Прес-конференція ВАТ «АК «Київводоканал», присвячена темі критичного стану мережі каналізаційних колекторів в Києві. У зв'язку з недавніми аварійними ситуаціями на каналізаційних колекторах учасники проінформують про загальний стан мереж транспортування стічних вод столиці з докладним описом найбільш аварійних ділянок. Учасники: заступник гендиректора ВАТ «АК «Київводоканал» з технічних питань О.Білик, Заступник гендиректора з юридичних питань та інвестицій В.Струкова, директор Департаменту експлуатації каналізаційного господарства М.Кислий. Модератор - радник голови Правління з питань інформаційної політики В.Яковлева.

* Прес-конференція на тему: "Підсумки діяльності банківської галузі за півріччя. Реальний стан економіки та прогнози». В роботі візьме участь Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації, заслужений економіст України.

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ на тему: «Росія і Україна: поглиблення економічного партнерства». Учасники в Києві: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера. Запрошений представник Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, та інші експерти. В Москві: Тамара Гузенкова, заступник директора Російського інституту стратегічних досліджень; Олександр Широв, завідувач лабораторією аналізу та прогнозування виробничого потенціалу і міжгалузевої взаємодії Інституту народногосподарського прогнозування РАН; В'ячеслав Євсєєв, директор Центру з вивчення питань митно-тарифного і нетарифного регулювання.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Недобросовісні позичальники з депутатським мандатом». Питання: Депутати, які не повертають борги банкам - чи можна змусити законодавців виконувати закони? Презентація заходів, які банки планують застосувати до недобросовісних боржників. Спільне публічне звернення банків-кредиторів до голови Партії Регіонів М.Азарова. Організатори: ПАТ "Альфа-Банк", ВАТ "ВТБ Банк", УкрСиббанк BNP Paribas Group. Учасники: Олександр Луканов, президент, головний керуючий директор ПАТ "Альфа-Банк"; Вадим Пушкарьов, голова Правління ВАТ "ВТБ Банк"; Сергій Панов, в.о.голови правління УкрСиббанк; Олена Єфремова, в.о.голови Незалежної Асоціації Банків України. Модератор - старший радник ПАТ "Альфа-Банк", голова комітету із захисту прав кредиторів НАБУ Роман Шпек (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Прес-конференція на тему: «Україна на світовому ринку зброї: здобутки і поразки». Учасники: директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак і директор інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express» Сергій Згурець.

* Прес-конференція на тему: «Що отримає Україна від зони вільної торгівлі з країнами СНД?». Учасники: виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко і фінансовий експерт, екс-міністр економіки Віктор Суслов.

* Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський здійснить робочий візит в США для участі у четвертому засіданні Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій.

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