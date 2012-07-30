ТОП-10 (30 липня)

ВР ратифікувала Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД

Зростання ВВП у I півріччі становило 2,5% - НБУ

Дефіцит платіжного балансу України в першому півріччі становив 1,12 млрд дол.

ВР надала держгарантії на 24,3 млрд грн кредиту Китаю для АПК

ВР відмовилась скасувати мовний закон

Зростання ВВП у ІІ кварталі становило 3% - Держстат

"Метінвест" викупив контрольний пакет акцій "Запоріжсталі"

Обсяг грошових переказів до України зріс на 13%

Негазифікованим селам можуть встановити пільгові тарифи на електроенергію

Україна з усіх країн СНД найбільше схильна до впливу боргової кризи єврозони - S&P

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ВР ратифікувала Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД

Верховна Рада України ратифікувала Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 260 народних депутатів із 277, зареєстрованих в сесійній залі.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

Ратифікація цього документа у Верховній Раді довгий час відкладалася. Зазначалося, що Україна має зауваження до договору про зону вільної торгівлі з СНД, які полягають у нерівності умов, що стосуються запровадження торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності. Нерівні умови визначені доповненням №6 до документа.

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Зростання ВВП у I півріччі становило 2,5% - НБУ

За оцінками Національного банку України, зростання валового внутрішнього продукту України в січні-червні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становило 2,5%, говориться в повідомленні НБУ.

«За оцінками департаменту (Департаменту економічного аналізу і прогнозування НБУ - УНІАН), зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у червні прискорилося значніше порівняно з індексом виробництва базових галузей (ІВБГ) і за перше півріччя становило близько 2,5% порівняно з відповідним періодом минулого року», - говориться в повідомленні.

За даними Нацбанку, проведення чемпіонату Євро-2012 і ранній початок робіт зі збирання врожаю визначили прискорення зростання ІВБГ у червні до 3,4% в річному вимірюванні (3,2% в травні). Кумулятивні темпи зростання за перше півріччя збільшилися до 2,5% (2,2% за січень-травень).

Проведення чемпіонату Євро-2012 дозволило: підвищити темпи зростання обороту роздрібної торгівлі на 18,3% в червні у річному вимірюванні (17,9% в травні); утримати зростання харчової промисловості на рівні 3% в річному вимірюванні; збільшити кількість пасажирів, перевезених авіаційним транспортом, в першому півріччі на 10,9% порівняно з відповідним періодом минулого року, залізничним транспортом - на 0,7%; утримати зростання обсягу послуг, що надаються, на рівні 12,6% за перше півріччя.

«З іншого боку, через завершення будівельних робіт з підготовки до Євро-2012 обсяги будівництва в червні знову знизилися, на 8,9% в річному вимірюванні, за перше півріччя зниження обсягів будівельних робіт становило 1,9% порівняно з відповідним періодом минулого року», - відзначають в НБУ.

Також зазначається, що раніше, порівняно з минулим роком, початок робіт зі збирання врожаю сприяв істотному прискоренню зростання обсягів сільськогосподарського виробництва з 2,5% в травні в річному вимірюванні до 28% в червні, що забезпечило основний внесок у приріст ІВБГ (3,2 п. п.).

При цьому НБУ відзначає, що збереження несприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури негативно впливало на темпи економічного зростання. Так, зниження обсягів виробництва машинобудування в червні становило 8,9% в річному вимірюванні, металургії — 0,8%, що визначило зниження обсягів промислового виробництва на 1,4% в річному вимірюванні.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що зростання ВВП в Україні за підсумками першого півріччя 2012 року, за даними на середину липня, становило 2,5%.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але чекає прискорення зростання ВВП країни в 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Fitch Ratings чекає, що зростання реального ВВП України сповільниться до 2,4% в 2012 р., але відновиться до 3,5% в 2013 р.

За прогнозами Standard & Poor's, зростання ВВП України в 2012 році становитиме 3,5%.

Moody's вважає, що зростання ВВП України становитиме в 2012 році близько 2,5-3%.

19 липня Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%.

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Дефіцит платіжного балансу України в першому півріччі становив 1,12 млрд дол.

Дефіцит платіжного балансу України в січні-червні 2012 року (за попередніми даними) становив 1,12 млрд дол. у порівнянні з профіцитом 1,795 млрд дол. за відповідний період 2011 року.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, загалом за підсумками січня-червня дефіцит поточного рахунку становив 3,645 млрд дол., що на 32,5% більше за показник січня-червня 2011 року (2,75 млрд дол.). Дефіцит поточного рахунку в II кварталі 2012 року збільшився у порівнянні з II кварталом 2011 року на 63,5% - до 2,305 млрд дол., у червні 2012 року у порівнянні з червнем 2011 року збільшився у 8 разів і сягнув 1,03 млрд дол.

Профіцит фінансового рахунку за I півріччя п.р. у порівнянні з відповідним періодом 2011 року скоротився на 45,3% - до 2,484 млрд дол., у II кварталі 2012 р - на 15,6%, до 1,751 млрд дол. При цьому в червні п.р. дефіцит фінансового рахунку становив 5,14 млн. дол. проти 247 млн. дол. у червні 2011 року.

НБУ констатує скорочення прямих іноземних інвестицій (сальдо) як у січні-червні 2012 року у порівнянні з тим самим періодом 2011 року - на 1 млрд дол., до 2,294 млрд дол., так і в червні - до 494 млн. дол. у порівнянні з 505 млн. дол. у червні 2011 р.

За інформацією НБУ, у червні збільшився у порівнянні з попередніми місяцями приріст готівкової валюти поза банками - до 674 млн. дол., при цьому він все ж таки залишався нижчим, ніж у червні 2011 року - 921 млн. дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. у порівнянні з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% ВВП) у порівнянні з 3,018 млрд дол. (2,2% ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).

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ВР надала держгарантії на 24,3 млрд грн кредиту Китаю для АПК

Верховна Рада України надала державні гарантії на кредит Експортно-імпортного банку Китаю у розмірі 24,3 млрд грн для сільського господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону «Про внесення змін до статті 6 Закону "Про Державний бюджет України на 2012 рік (щодо фінансування проектів у сфері сільського господарства)" проголосували 263 народних депутатів з 277, зареєстрованих в сесійній залі.

Документом передбачається, що у 2012 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 39,3 млрд грн і можуть бути спрямовані, зокрема, для фінансування пріоритетних проектів у сфері сільського господарства на реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі пріоритетних проектів у сільському господарстві.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня ВР дозволила уряду здійснити запозичення до спеціального фонду держбюджету в розмірі до 3 млрд дол. (еквівалент 24,3 млрд грн) від Експортно-імпортного банку Китаю.

Згідно з рішенням уряду, здійснюватиметься фінансування на умовах як безпосередньої державної підтримки в сільському господарстві, так і на кредитній поворотній основі аграрного сектора.

Меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики і продовольства України та Експортно-імпортним банком Китаю з підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві було підписано 28 червня 2012 року.

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ВР відмовилась скасувати мовний закон

Верховна Рада України відмовилась скасувати ухвалений 3 липня 2012 року мовний закон.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, парламент розглядав 4 проекти постанов щодо скасування мовного закону. Всі постанови були внесені представниками об’єднаної опозиції.

Однак жодна постанова не набрала необхідної кількості голосів.

Зокрема, постанову, внесену депутатом від НУ-НС Юрієм Кармазіним, підтримали 46 народних депутатів, депутатів від фракції "БЮТ-Батьківщина" Юрія Одарченка та Степана Курпіля - лише 37, депутата від фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергія Саса - 42 і депутата від фракції НУ-НС Арсенія Яценюка – 38.

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Зростання ВВП у ІІ кварталі становило 3% - Держстат

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі 2012 року щодо відповідного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3% (зростання ВВП у ІI кварталі 2011 року - 3,8%).

Такі оперативні дані повідомляються на сайті Держстату України.

З урахуванням сезонного чинника, у ІI кварталі 2012 року проти І кварталу 2012 року зростання ВВП України зафіксоване на рівні 1,9%.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад ВВП України на рівні 0,2%.

Таким чином, у I кварталі 2012 року зростання ВВП України сповільнилося як щодо показника I кварталу 2011 року (5,4%), так і порівняно з показником IV кварталу 2011 року (4,7%).

Номінальний ВВП за I квартал 2012 року становив 296,97 млрд грн.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але чекає прискорення зростання ВВП країни у 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України у 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

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"Метінвест" викупив контрольний пакет акцій "Запоріжсталі"

Metinvest B.V., материнська компанія однойменної міжнародної вертикально-інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", викупила у бізнес-групи "Індустріал" контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

Як повідомила прес-служба компанії, Metinvest B.V. оголосила про реалізацію опціону на викуп 50% у гірничо-металургійному бізнесі групи "Індустріал", внаслідок чого компанія разом з групою інвесторів консолідувала понад 50% акцій ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

Як повідомляється в прес-релізі групи у понеділок, в результаті двох етапів операції "Метінвест" разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату "Запоріжсталь" (зокрема у "Метінвесту" - 49,032%, група інвесторів – 1%), а також акцій, які раніше належали групі "Індустріал", у цілому ряду інших гірничо-металургійних підприємств.

«Придбання гірничо-металургійних активів Групи «Індустріал» проведено в рамках реалізації нашої довгострокової стратегії розвитку, що передбачає створення на базі «Метінвесту» сучасної вертикально-інтегрованої компанії світового класу із сильними позиціями в кожній з ланок виробничого ланцюжка. Один з ключових напрямів цієї стратегії – нарощування обсягів виробництва високоякісного металопрокату в Україні і збільшення виробництва продукції з високою доданою вартістю», – цитує прес-служба слова генерального директора «Метінвесту» Ігоря Сирого.

За наданою інформацією, опціон на придбання тих, що залишилися, 50% гірничо-металургійного бізнесу Групи «Індустріал» був наданий «Метінвесту» в липні 2011 року в рамках першого етапу операції між «Метінвестом» і Групою «Індустріал». За підсумками обох етапів операції «Метінвест» разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (у т.ч. «Метінвест» – 49,0032%, група інвесторів – 1%), а також акцій, що раніше належали Групі «Індустріал» в цілому ряді інших гірничо-металургійних підприємств.

В майбутньому «Метінвест» планує завершити консолідацію контрольного пакету. Всі необхідні дозволи на консолідацію контрольного пакету акцій комбінату «Запоріжсталь» були одержані «Метінвестом» в антимонопольних органах України та інших країн.

Найближчим часом «Метінвест» має намір завершити детальний аналіз ситуації на комбінаті «Запоріжсталь» з метою розробки комплексу заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячокатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного та ін. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутых профілів.

У липні 2011 р. співвласником комбінату «Запоріжсталь стала Група «Метінвест» (більш як 50% акцій підприємства).

«Запоріжсталь» 2011 рік завершила з чистим збитком 124,084 млн. грн, тоді як за 2010 р. підприємство одержало прибуток у розмірі 241,166 млн. грн.

«Метінвест» - вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дають змогу не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

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Обсяг грошових переказів до України зріс на 13%

Загальна сума переказів з використанням систем грошових переказів, що створені нерезидентами і надійшли до України в I півріччі 2012 р., становила 1,616 млрд доларів США в еквіваленті, що на 13% більше, ніж у I півріччі 2011 р.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

За даними Нацбанку, загальна сума переказів, відправлених з України в I півріччі 2012 р., становила 218 млн. доларів США в еквіваленті, що на 11% більше показника за аналогічний період 2011 р.

Також зазначається, що до п'ятірки лідерів за сумами трансграничних переказів, одержаних фізичними особами, до України в I півріччі 2012 року з використанням міжнародних систем грошових переказів, створених нерезидентами, увійшли: Western Union - 34%, «Золота Корона-Грошові Перекази» - 15%, «Юністрім» - 12%, MoneyGram - 9%, CONTACT - 8%.

На 1 липня 2012 р. на території України функціонувало 23 міжнародних системи переказу коштів між фізичними особами без відкриття рахунку, створених нерезидентами. Учасниками таких систем є більш як 150 банків України, АТ «Українська фінансова група» і національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта».

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Негазифікованим селам можуть встановити пільгові тарифи на електроенергію

Сьогодні у Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про внесення змін до статті 17 Закону «Про електроенергетику» (щодо встановлення пільгових тарифів для сільського населення, не забезпеченого централізованим газопостачанням)».

Авторами відповідного законопроекту є народні депутати Микола Томенко, Іван Кириленко та Валерій Кравчук («БЮТ-Батьківщина»).

Законопроектом пропонується встановити тариф на електроенергію для населення сільських населених пунктів, не забезпечених централізованим газопостачанням, у розмірі 70% діючого тарифу для відповідної групи населення, повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка.

Необхідність встановлення пільгових тарифів для сільського населення, не забезпеченого централізованим газопостачанням, зумовлена існуванням великої кількості сільських населених пунктів, які, через відсутність централізованого газопостачання, змушені на 100% використовувати електроенергією для забезпечення своєї життєдіяльності.

За словами авторів законопроекту, наслідками фінансово-економічної кризи в Україні на сьогодні є високий рівень безробіття та значне зниження доходів населення. На фоні цих факторів навіть незначне підвищення цін на електроенергію призводить до масового зубожіння населення, особливо сільського, та виникнення значної заборгованості з оплати цих послуг.

М.Томенко переконаний, що прийняття законопроекту та встановлення пільгових тарифів для сільського населення, не забезпеченого централізованим газопостачанням, дозволить знизити соціальну напругу та стане прикладом реальної дієвої підтримки і захисту села.

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Україна з усіх країн СНД найбільше схильна до впливу боргової кризи єврозони - S&P

Україна з усіх країн СНД найбільше схильна до негативного впливу боргової кризи Європейського економічного і валютного союзу (єврозони), відзначається в опублікованому сьогодні звіті рейтингового агентства Standard&Poor's: «Невелика залежність банків Росії та інших країн СНД від інвестицій єврозони знижує ризики поширення на ці банківські системи проблем регіону».

При цьому в цілому в S&P вважають, що вплив боргової кризи в єврозоні на банківські системи країн СНД досить незначний.

«На думку Служби кредитних рейтингів Standard&Poor's, банківські системи Росії та інших країн-членів Співдружності Незалежних Держав (СНД) лише в дуже невеликому ступені схильні до значних ризиків поширення на них проблем, пов'язаних з борговими кризою в країнах єврозони, оскільки їх прямі зв'язки з банками цього регіону обмежені», - йдеться в звіті.

У S&P вважають, що економічні проблеми, які виникли останнім часом в деяких країнах єврозони і їх банківських системах, а також майбутнє введення для всіх банків більш строгих регулятивних вимог щодо достатності капіталу і ліквідності (Basel III), швидше за все, призведуть до того, що деякі західноєвропейські банки скоротять свої закордонні інвестиції у формі ліквідності або капіталу. Однак, як зазначають у рейтинговому агентстві, більшість банків Росії та СНД лише в деякій мірі залежать від припливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ), що багато в чому захищає їх від цього ризику.

«З нашої точки зору, основним джерелом ризику для банківських систем Росії та інших країн СНД є погіршення фундаментальних макроекономічних характеристик, а не ризик прямого поширення на них проблем, яких зазнають банки єврозони», - підкреслив кредитний аналітик Standard&Poor's П'єр Готьє.

У S&P вважають, що якщо в результаті глобального економічного спаду протягом тривалого часу будуть спостерігатися падіння цін на нафту та інші сировинні товари, коливання курсів національних валют і фондових ринків, це може негативно вплинути на банківські системи Росії та інших країн СНД. Зокрема, на думку рейтингового агентства, рубль і ситуація на Московській біржі можуть бути нестійкі, оскільки вони мають тенденцію до волатильності в періоди кризи. У зв'язку з цим S&P оцінює ризики для банківських систем Росії та інших країн СНД як непрямі, оскільки провідні економіки певною мірою взаємозалежні.

«У зв'язку з цим прямий ризик поширення проблем єврозони на банківські системи Російської Федерації і більшості інших країн СНД оцінюється нами як помірний. Виняток становить лише Україна, банківський сектор якої найбільшою мірою схильний до впливу скорочення інвестицій з країн єврозони» - говорять у S&P.

«Наш базовий сценарій передбачає неминучість рецесії для Росії та СНД, однак ми не очікуємо, що це призведе до глибокої економічної або банківської кризи», - підсумував П.Готьє.

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УНІАН