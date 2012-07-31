Янукович: нова Верховна Рада має стати Радою європейського вибору

Президент України Віктор Янукович наголошує, що Верховна Рада наступного скликання має стати Радою європейського вибору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на XIV з'їзді Партії регіонів.

«Після виборів ми отримаємо цінний ресурс часу, який потрібно використати для завершення переговорів з Європейським Союзом щодо підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі», - сказав Президент.

При цьому він висловив упевненість, що громадянська консолідація навколо руху України до Євросоюзу сильніша за поділи. В.Янукович підкреслив, що більшість політичних сил підтримує європейську інтеграцію України.

Водночас Президент закликав поглиблювати і зберігати відносини з Росією та іншими країнами Співдружності Незалежних Держав.

Він висловив переконання, що ратифікація Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД надасть додаткового імпульсу вітчизняному сектору економіки та створить сприятливі умови для виходу українських товаровиробників на світовий ринок у сучасних складних економічних умовах.

«Ми продовжуємо наполягати, що лише вільний економічний простір від Атлантики до Тихого Океану може бути надійною основою для стабільності та відновлення економічного розвитку», - сказав Президент.

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