ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 31 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Зона вільної торгівлі з СНД: ні свободи, ні торгівлі» пише: Угода про зону вільної торгівлі містить багато юридичний і економічних прогалин, які в результаті роблять виконання цього договору сумнівним. Як зазначив Тарас Чорновіл, перший заступник голови комітету Верховної Ради у закордонних справах, саме підписання цього документа восени минулого року викликало дискусію про розбіжності тексту договору з тим, з яким була раніше ознайомлена Україна, а також повноваження Миколи Азарова візувати окремі положення...

http://delo.ua/business/zona-svobodnoj-torgovli-s-sng-ni-svobody-ni-torgovli-182190/

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Також «Діло» у публікації «Витрати на обслуговування пенсійних фондів обмежать 7% їх активів» пише: адміністраторам недержавних пенсійних фондів дозволять витрачати на їх обслуговування не більше 7% чистих активів фондів, хоча зараз витрати НПФ на обслуговування своєї діяльності в середньому не перевищують 5%...

http://delo.ua/finance/zatraty-na-obsluzhivanie-pensionnyh-fondov-ogranichat-7-ih-aktivo-182209/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Пікове значення», в якому пише: Незважаючи на погіршення світової кон'юнктури, темпи зростання української економіки в II кварталі зросли з 2% до 3%. Однак, навіть така позитивна тенденція не дає експертам підстав переглядати річні прогнози. За їх оцінками, вже в нинішньому кварталі темпи зростання ВВП України сповільняться до 0-1%...

http://www.kommersant.ua/doc/1991944

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Позичальники обійдуть банки», громадяни та підприємства можуть вільно видавати грошові позики і отримувати за це процентну плату без будь-яких ліцензій - це випливає з рішення Верховного суду. Юристи кажуть, що тепер такі операції не можна буде визнавати недійсними через відсутність ліцензій, оскільки на них не поширюються норми законодавства про фінансові послуги. Крім того, це може створити на ринку нову схему видачі валютних позик населенню, яка зараз заборонена...

http://www.kommersant.ua/doc/1991988

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Газета «Сьогодні» в матеріалі «З Києва до Москви поїдемо за новими правилами» пише: пасажирам, які їдуть в столицю Росії, доведеться приходити на київський залізничний вокзал за годину до відходу поїзда, щоб пройти митний і прикордонний контроль...

http://www.segodnya.ua/news/14417943.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Конструкція «владного тандему» призвела до розмноження чиновників» пише: Володимиру Путіну і Дмитру Медведєву на нових посадах знадобилося більше підлеглих. А самим чиновникам потрібно додаткове фінансування - їх переводять на ефективний контракт...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2334858/zakon_byurokratii

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Видання «Известия» в публікації «Ernst&Young за добу пом'якшила думку про політичну ситуацію в Росії» пише: Міжнародна аудиторська фірма передумала писати про «монополії Кремля на політичну владу» в своїй доповіді про злиття і поглинання...

http://izvestia.ru/news/531754

(УНІАН)