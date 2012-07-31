Литвин підписав мовний закон

Голова Верховної Ради Володимир Литвин підписав закон про основи державної мовної політики.

Станом на сьогодні цей закон вказаний на сайті ВР як такий, що вже направлений на підпис Президенту України Віктору Януковичу.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менш як 10% жителів говорять цією мовою.

4 липня голова Верховної Ради України В.Литвин подав у відставку.

В.Литвин зазначив, що 3 липня на 14.30 його запросили на нараду до Президента України.

«Ці заходи закінчилися десь близько 20 години, і в цей же час, як сказав один народний депутат України, «ми розвели їх, як кошенят». Розвели, насамперед, мене. Але, за великим рахунком, розвели Україну, розвели народ. І я думаю, що плоди цього розведення ми ще пожинатимемо», - наголосив В.Литвин.

Він зазначив, що за таких обставин «прошу розглянути питання і прийняти рішення про мою відставку». Ці його слова зустріли аплодисментами присутні в ложі журналістів і помічників.

В.Литвин також звинуватив свого першого заступника Адама Мартинюка в тому, що він його «підставив» у питанні ухвалення мовного закону.

6 липня Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного питання про відставку В.Литвина з посади голови парламенту.

Того дня В.Литвин заявив, що не підпише закон про засади державної мовної політики.

Вчора, 30 липня, на позачерговій сесії Верховна Рада відмовилася задовольнити заяву В.Литвина про звільнення з посади голови ВР.

Також парламент відмовився внести уточнення до закону «Про засади державної мовної політики», які запропонував В.Литвин.

Крім того, Верховна Рада розглянула 4 постанови, внесені депутатами від опозиції, про скасування мовного закону, проте жодний документ не набрав необхідної кількості голосів.