Анонс на 1 серпня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду планується проведення брифінгів за участю: віце-прем'єр-міністра - міністра охорони здоров'я Богатирьової, заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України В.Резнікова.

* На порталі ЛІГА.net відбудеться інтернет-конференція Віктора Пинзеника, голови Українського фонду підтримки реформ, екс-міністра фінансів. Питання: Чим викликано падіння золотовалютних резервів НБУ нижче позначки $ 30 млрд? Чи вистачить у влади коштів для погашення зобов'язань України перед кредиторами? Які реформи необхідні для стабілізації фінансово-економічної ситуації? Що очікує українську економіку восени 2012 року?

* Прес-конференція на тему: «Що загрожує продовольчій безпеці України?". Організатор - ГолосUA. Учасники: народний депутат, представник фракції Компартії України Олександр Голуб, голова Аграрного союзу України Геннадій Новиков, директор консалтингової компанії "Про Агро" Микола Верницький і керівник аналітичного департаменту консалтингового агентства "ААА" Марія Колесник.

* В Одесі в 11.00 відбудеться прес-конференція, присвячена підписанню контракту на придбання трьох перевантажувачів класу «супер постпанамакс» між компанією ДП «ГПК-Україна» і «Лібхерр Контейнер Крейнс ЛТД". Учасники: Юрій Васьков, начальник ДП «ОМТП»; Микола Павлюк, Почесний президент Одеського порту; Клаус Шмекер, президент ДП "ГПК України"; Дірк Баттерманн, гендиректор ДП "ГПК України"; Пет О'Лірі, директор "Лібхерр Контейнер Крейнс ЛТД "; Світлана Ярова, директор з комунікативних зв'язків та зв'язків з громадськістю ДП" ГПК України "; Олександр Кіфак, Почесний консул ФРН в Одесі; Міхаель Фройденберг, керівник відділу економіки посольства ФРН в Україні.

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