АМК відкрив 29 справ проти торгівців ліками

Антимонопольний комітет України відкрив 29 справ за ознаками порушення конкурентного законодавства на ринку роздрібної торгівлі ліками, повідомили УНІАН у прес-службі АМК.

Серед 29 справ вісім було відкрито за ознаками зловживання монопольним становищем, сімнадцять - за ознаками недобросовісної конкуренції тощо.

Як зазначили в АМК, найбільш поширеними ціновими порушеннями є завищення цін на лікарські засоби, неціновими - розповсюдження інформації, що вводить в оману. Зокрема, йдеться про зазначення операторами ринку неправдивих або неповних відомостей про особливості реалізації товару, знижок.

Всього АМК провів дослідження 138 регіональних ринків роздрібної торгівлі лікарськими засобами.