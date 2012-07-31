ТОП-10 (31 липня)

Зурабов: тема газових переговорів до виборів у Верховну Раду буде неактуальною

ВР прийнятими змінами до бюджету встановила рекорд за держгарантіями - Пинзеник

Для прискорення зростання економіки влада готує нові стимули

Янукович хоче ввести податок з обігу

Україна в липні потроїла експорт зерна

На сьогоднішньому аукціоні попиту на пропоновані Мінфіном ОВДП не було

Кабмін хоче збільшити розмір преміальних за медалі на Олімпіаді

Литвин підписав мовний закон

«Чорноморнафтогаз» планує збільшити видобуток газу в 2013 році на 43,5%

Підвищення нормативної грошової оцінки сільгоспземлі скасують

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Зурабов: тема газових переговорів до виборів у Верховну Раду буде неактуальною

Тема газових переговорів між Україною і Росією до виборів до Верховної Ради буде неактуальною, й Росія не висуватиме жодних пропозицій з цього питання.

Про це в коментарі УНІАН заявив посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

При цьому він зазначив, що тема газових переговорів може виникнути після виборів і не виключив, що Росія пропонуватиме ті ж умови, які пропонуються країнам, які бажають співпрацювати з Митним союзом.

«А вони взагалі-то відомі (умови - УНІАН). На тих же самих умовах на сьогодні веде переговори цілий ряд країн, які зацікавлені в побудові співпраці з Митним союзом. Ось наскільки ці умови будуть актуальні в листопаді - покаже час. До виборів ця тема неактуальна», - сказав М.Зурабов.

Крім того, посол підкреслив, що запланована Росією модернізація Чорноморського флоту не може бути тиском на Україну для досягнення певних результатів.

«Якщо намагатися використовувати як фактор тиску питання модернізації Чорноморського флоту в переговорах між РФ і Україною щодо газу, то я не думаю, що це та точка зору, яка є у владі, в інституціях якої виробляють позиції і приймають рішення в Україні, є дуже поширеною. Я скоріше вважаю, що це все-таки деякі припущення і домисли, які перш за все пропонуються ЗМІ, або представниками опозиції. На цьому шляху мені не здається, що ми можемо багато чого досягти», - сказав М.Зурабов.

Разом з цим він зазначив, що зацікавленість Росії у спільному використанні української газотранспортної системи, яка була майже рік тому і могла стати компромісом для вирішення двосторонніх газових спорів, на сьогодні змінилася.

«За весь цей час, як ми з вами розуміємо, з різних причин - політичних, об'єктивних, суб'єктивних - це рішення не було прийнято (про спільне використання ГТС), мимоволі відбувалась переоцінка вартості цього активу. І ми вже на сьогодні бачимо, що можливо та зацікавленість, яка була у російської сторони в жовтні минулого року, і та зацікавленість, яка є на сьогодні, - це вже різні зацікавленості», - сказав М.Зурабов.

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ВР прийнятими змінами до бюджету встановила рекорд за держгарантіями - Пинзеник

Змінами до держбюджету, прийнятими Верховною Радою, встановлено рекорд за держгарантіями. Так глава Українського фонду підтримки реформ, екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник прокоментував УНІАН прийняті вчора ВР рішення щодо надання державних гарантій по ряду китайських кредитів.

За його словами, прийнятими ВР змінами в закон про державний бюджет обсяг держгарантій збільшено більш ніж у 4 рази (з 15 до 68,8 млрд грн). "Це рекордна сума, яка коли-небудь затверджувалася в українському бюджеті", - зазначив він. «За умови надання таких гарантій за існуючих тенденцій виконання бюджету державний борг України (прямий і гарантований) цього року може впритул наблизитися до 600 млрд грн і перевищити 40% ВВП. І цей рік може зайняти гідне місце у втягуванні країни в боргову петлю в обсязі понад 100 млрд грн, конкуруючи з 2009 і 2010 роками", - додав В.Пинзеник. За його словами, в українських реаліях гарантований борг по суті є дефіцитом бюджету, тому що дуже швидко стає прямим державним боргом. «В наших умовах гарантовані державою кредити - це спосіб кредитування, коли гроші беруть одні, а повертати доводиться іншим. Важко сподіватися на іншу ситуацію, коли комерційні ризики бере на себе держава", - зазначив В.Пинзеник.

Нагадаємо, Верховна Рада України на своєму вчорашньому засіданні прийняла рішення надати державні гарантії на кредит Експортно-імпортного банку Китаю в розмірі 24,3 млрд грн для сільського господарства, а також державні гарантії за кредитом Державного банку розвитку Китаю на суму 29,5 млрд грн для реалізації проектів із заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобутку.

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Для прискорення зростання економіки влада готує нові стимули

Для прискорення зростання економіки України влада готує новий пакет інвестиційних стимулів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, повідомили УНІАН у прес-службі РНБОУ.

Щоб прискорити зростання економіки і мати можливість у перспективі вийти на середньорічні темпи зростання хоч б у 6-7%, Україні необхідні нові заходи стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, сказав А.Клюєв, коментуючи слова прем'єр-міністра України Миколи Азарова про нову інвестиційну політику

Він повідомив, що на даний час органами виконавчої влади, із залученням науковців і за участі експертів апарату РНБО, допрацьовується пакет законопроектів, метою яких є підвищення інвестиційної активності в реальному секторі економіки на всій території України. За словами А.Клюєва, кілька законопроектів з цього пакета були ухвалені парламентом у понеділок, 30 липня, у першому читанні.

Він зазначив, що головною метою пакета стимулюючих заходів є прискорення процесів модернізації, реструктуризації і перепрофілювання підприємств, будівництво нових виробництв на основі сучасних, у тому числі і енергозберігаючих, екологічно чистих і наукоємних технологій. Окрім цього очікується подальший розвиток транспортної і загальної ринкової інфраструктури, повідомив секретар РНБО України.

Найважливішим результатом реалізації цих заходів він також назвав створення не просто нових робочих місць, а, в першу чергу, високотехнологічних і високооплачуваних робочих місць.

За словами А.Клюєва, пакетом документів пропонується на найближчі 10 років ввести на всій території України спеціальний режим інвестиційної діяльності. Цей режим буде покликаний стимулювати розвиток пріоритетних для нашої країни галузей економіки. Пропонується звільнити на найближчі 5 років від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційних проектів на новостворених підприємствах, а також на діючих виробництвах, на яких відбулася реструктуризація, реконструкція або модернізація, тільки в частині, одержаній від освоєння цих інвестицій. А наступні 5 років пропонується з таких інвестиційних проектів вже стягувати податок на прибуток - у розмірі 8%, повідомив А.Клюєв. Водночас, за його словами, прибуток, одержаний в результаті інших господарських операцій і не пов'язаний із зареєстрованими інвестпроектами, оподатковуватиметься на загальних підставах.

При цьому секретар РНБОУ підкреслив, що кошти, звільнені від сплати податку на прибуток, слід буде спрямовувати на розширення виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази підприємства, впровадження нових технологій або на погашення кредитів.

За словами А.Клюєва, також на найближчі 5 років пропонується дати можливість таким підприємствам при ввезенні на територію України устаткування і комплектуючих (якщо аналоги не виробляються в нашій країні), призначених для створення нового або реконструкції існуючого виробництва, розраховуватися за податком на додану вартість податковими векселями. А.Клюєв повідомив, що ще одним законопроектом пропонується звільнення операцій з імпорту цього устаткування від ввізного мита.

Секретар РНБО уточнив, що у випадку, якщо інвестор не дотримуватиметься умов інвестпроекту, і допустить, наприклад, нецільове використання цього устаткування, то державна реєстрація проекту буде скасована, і всі умовно нараховані податки в межах наданих йому пільг будуть стягнуті.

За його словами, підготовлюваний пакет документів містить обов'язкові умови для отримання преференцій з оподаткування і митного регулювання – встановлено мінімальний рівень сум вкладення капіталу в реалізацію інвестиційних проектів і кількості створюваних при цьому нових робочих місць з диференціацією за категоріями підприємств. Андрій Клюєв підкреслив, що це дозволить користуватися пільгами не лише великим, але також середнім і малим підприємствам.

«Це продовження реалізації ухваленої торік програми розвитку інвестиційної і інноваційної діяльності», - заявив він. Водночас, зазначив секретар РНБОУ, заходи, що здійснюються владою, вже дають перші результати - у поточному році вперше за 20 років почала рости частка інноваційної продукції у вітчизняному виробництві. «Ми просто зобов'язані закріпити позитивні результати і прискорити ці процеси», - заявив А.Клюєв.

Він також зазначив, що, незважаючи на складнощі в світовій економіці, приплив прямих іноземних інвестицій в Україну, порівняно з минулим роком, збільшується – за перший квартал 2012 року надійшло понад 30% від усього річного обсягу 2011 року. Проте, на думку секретаря РНБО України, це ще явно недостатні обсяги для прискореного розвитку країни.

Незважаючи на те, що економічна ситуація України виглядає сьогодні непогано на тлі ряду інших держав, насправді темпи розвитку і модернізації промисловості і сільського господарства повинні бути значно вище, заявив А.Клюєв.

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Янукович хоче ввести податок з обігу

Влада працює над введенням в Україні податку з обігу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив, виступаючи на XIV з'їзді Партії регіонів.

«Ми дуже серйозно зараз працюємо над введенням податку з обігу – подумайте про це, шановні колеги», - сказав Президент.

Він підкреслив, що влада активно бореться з тіньовою економікою. За словами В.Януковича, сьогодні в Україні залишається дуже високий показник економіки, що перебуває в тіні, і тому не можна зволікати з вирішенням цієї проблеми.

Він зауважив, що необхідно активізувати роботу з офшорними зонами, а також продовжити боротьбу за детінізацію заробітних плат.

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Україна в липні потроїла експорт зерна

За даними на 30 липня з початку 2012-2013 МР (липень 2012 - червень 2013) Україна експортувала 1,193 млн тонн зерна, що в три рази більше, ніж на аналогічну дату минулого року, коли на зовнішні ринки було поставлено 0,393 млн тонн.

Такі дані УНІАН надали в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Повідомляється, що за вказаний період експорт пшениці склав 365,6 тис. тонн, у тому числі продовольчої - 238,7 тис. тонн (в 2011 році - 123,2 тис. тонн), кукурудзи - 782,5 тис. тонн (39 тис. тонн у 2011 г), ячменю - 42,5 тис. тонн (230 тис. тонн). На зазначену дату законтрактовано 1,85 млн тонн зерна, у тому числі 738 тис. тонн пшениці, 651 тис. тонн ячменю, 449 тис. тонн кукурудзи. Нагадаємо, в 2011-2012 МР експорт зерна з України склав 21,794 млн тонн. За прогнозами Мінагропроду, в поточному сезоні експорт зерна складе 20-22 млн тонн.

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На сьогоднішньому аукціоні попиту на пропоновані Мінфіном ОВДП не було

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) Міністерства фінансів України у вівторок, 31 липня, не було подано жодної заявки, повідомляється на сайті міністерства.

Так, Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років.

На думку фахівця відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергія Фурси, причиною браку попиту на держпапери є як липнева спека, так і ставки міжбанківського ринку.

«Останні напередодні перехідної дати знову подолали рубіж у 20%, навіть не дозволяючи задуматися про перспективи купівлі облігацій у короткостроковій перспективі», - каже експерт.

С.Фурса вважає, що чекати результативного розміщення на сьогоднішньому аукціоні Мінфіну міг тільки «закоренілий оптиміст».

«Ринок облігацій впав у сплячку і не має наміру прокидатися найближчим часом. При цьому уряд уже не відчуває гострого дефіциту ресурсів, і це мінімізує шанси на розміщення довгих паперів», - відзначає експерт.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 24 липня Мінфіну також не вдалося залучити кошти від продажу держпаперів.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планувалося провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

Довідка УНІАН. За січень-червень за підсумками розміщення ОВДП на первинних аукціонах до держбюджету України надійшло 22,9 млрд грн, 2,1 млрд дол. і 316,6 млн. євро.

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Кабмін хоче збільшити розмір преміальних за медалі на Олімпіаді

Кабінет Міністрів України має намір на своєму засіданні 1 серпня збільшити розмір преміальних за отримані спортсменами медалі на Олімпійських іграх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив журналістам після відвідання Республіканського вищого училища фізичної культури в Києві.

«Я був у Лондоні на відкритті Олімпійських ігор і розмовляв зі своїми колегами. Цікавився, які преміальні виплачує країна своїм олімпійським чемпіонам. Прийшов до висновку, що нам треба не відставати. Тому завтра уряд розгляне й таке рішення прийме», - сказав М.Азаров.

Він не озвучив розміри нових премій для переможців на Олімпійських іграх, проте зазначив, що рівень виплат буде вищий, ніж у Російській Федерації.

«Наш розмір премій буде не менший російського, а дещо більший. Я вам скажу, скільки в Росії – в Росії 123 тисячі доларів. Наші спортсмени отримуватимуть преміальні не менші, принаймні, ніж у наших сусідів», - сказав М.Азаров.

Крім того, він привітав усю Україну з першою золотою медаллю на Олімпійських іграх і висловив надію, що українські спортсмени на Олімпіаді в Лондоні завоюють ще не одну медаль.

Як повідомлялося, досі українські спортсмени за золоту медаль на Олімпіаді отримували 100 тис. дол., срібну - 70 тис., бронзову - 50 тис. дол.

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Литвин підписав мовний закон

Голова Верховної Ради Володимир Литвин підписав закон про основи державної мовної політики.

Станом на сьогодні цей закон вказаний на сайті ВР як такий, що вже направлений на підпис Президенту України Віктору Януковичу.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менш як 10% жителів говорять цією мовою.

4 липня голова Верховної Ради України В.Литвин подав у відставку.

В.Литвин зазначив, що 3 липня на 14.30 його запросили на нараду до Президента України.

«Ці заходи закінчилися десь близько 20 години, і в цей же час, як сказав один народний депутат України, «ми розвели їх, як кошенят». Розвели, насамперед, мене. Але, за великим рахунком, розвели Україну, розвели народ. І я думаю, що плоди цього розведення ми ще пожинатимемо», - наголосив В.Литвин.

Він зазначив, що за таких обставин «прошу розглянути питання і прийняти рішення про мою відставку». Ці його слова зустріли аплодисментами присутні в ложі журналістів і помічників.

В.Литвин також звинуватив свого першого заступника Адама Мартинюка в тому, що він його «підставив» у питанні ухвалення мовного закону.

6 липня Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного питання про відставку В.Литвина з посади голови парламенту.

Того дня В.Литвин заявив, що не підпише закон про засади державної мовної політики.

Вчора, 30 липня, на позачерговій сесії Верховна Рада відмовилася задовольнити заяву В.Литвина про звільнення з посади голови ВР.

Також парламент відмовився внести уточнення до закону «Про засади державної мовної політики», які запропонував В.Литвин.

Крім того, Верховна Рада розглянула 4 постанови, внесені депутатами від опозиції, про скасування мовного закону, проте жодний документ не набрав необхідної кількості голосів.

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«Чорноморнафтогаз» планує збільшити видобуток газу в 2013 році на 43,5%

Великий український видобувач газу державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» планує в 2013 році збільшити видобуток газу на 43,5% - до 1,65 млрд кубометрів з 1,115 млрд кубометрів, запланованих на 2012 рік, повідомила прес-служба компанії.

Минулого місяця «Чорноморнафтогаз» вийшов на історичний максимум добового видобутку природного газу на чорноморських родовищах - більше трьох мільйонів кубометрів.

«За рахунок активних робіт на шельфі Чорного моря загальний видобуток Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» в червні-липні досягла і тримається в районі позначки 3,3 млн кубометрів на добу і перевищує показники за аналогічний період минулого року на 21%, або більш ніж на 500 тис. кубометрів», - повідомляє компанія в прес-релізі.

Загальний обсяг видобутку газу компанією в першому півріччі 2012 року зріс до 542,5 млн кубометрів з 481 млн кубометрів за аналогічний період 2011 року.

Ще більш значного збільшення видобутку ця «дочка» держхолдингу «Нафтогаз України» очікує після введення в експлуатацію восени 2012 року Одеського і Безіменного родовищ газу.

«На платформі БК-1 нового (Одеського) родовища високотехнологічна СПБУ «Петро Годованець» продовжує буріння другої свердловини і йде будівництво 87-кілометрового підводного газопроводу, який з'єднає БК-1 з діючою платформою на Голіцинському газоконденсатному родовищі. Таким чином, стане можливо подати газ з промислу в діючий газопровід і далі - на берег», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

В даний час на шельфі Чорного та Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.

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Підвищення нормативної грошової оцінки сільгоспземлі скасують

Уряд може скасувати підвищення нормативної грошової оцінки сільськогосподарської землі. Про це повідомив сьогодні на брифінгу у Києві міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

За словами М.Присяжнюка, підготовлено рішення про скасування ухвали про підвищення нормативної грошової оцінки землі, враховуючи складну ситуацію, в якій у поточному році опинилися аграрії.

«Цей проект ухвали вже направлено в уряд і найближчим часом буде розглянуто і ухвалено», - повідомив міністр.

Нагадаємо, більш як рік тому уряд своєю ухвалою збільшив нормативно-грошову оцінку сільгоспземлі на коефіцієнт 1,756.

Низка аграрних організацій звернулися до уряду з проханням призупинити дію ухвали Кабміну від 31 жовтня 2011 р. № 1185 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення і населених пунктів» до розробки обгрунтованої нормативної грошової оцінки земель, яка відповідатиме економічним реаліям.

Зокрема, у зверненні наголошувалося, що підвищення нормативної грошової оцінки землі сільгосппризначення в 1,756 раза, за оцінками організацій, призведе до додаткових втрат виробників у розмірі понад 4,5 млрд грн, що негативно позначиться на фінансово-господарській діяльності компаній.

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УНІАН