Тисячі людей не можуть залишити сирійське місто Алеппо

У сирійському Алеппо тривають запеклі бої між урядовими військами і повстанцями, у місті заблоковані тисячі цивільних, які хочуть залишити місто.

Про це повідомляє Радіо «Свобода» з посиланням на Агентство ООН у справах біженців.

За словами очевидців, в Алеппо закінчуються запаси продуктів харчування і газу, який використовується для приготування їжі.

З міста встигли втекти майже 200 тисяч осіб. Щонайменше 15 тисяч стали біженцями в самому Алеппо – вони перебувають у школах, мечетях та інших громадських місцях, оскільки їхні будинки зруйновані або пошкоджені.

Військові вже чотири дні намагаються вибити повстанців з кількох районів Алеппо. Точні втрати сторін невідомі. Опозиція твердить, що в місті діють приблизно три тисячі її бійців.

Президент США Барак Обама і прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган домовилися у вівторок телефоном про координацію допомоги біженцям, які залишають Сирію.

Як повідомляв УНІАН, збройний конфлікт між урядовими силами і повстанцями, які виступають проти чинного Президента Башара Асада, у Сирії триває з березня 2011 року. З того часу, за даними ООН, в країні загинули понад 16 тис. осіб.

26 липня через загострення без ситуації в Сирії Україна провела евакуацію своїх громадян.