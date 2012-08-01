Азаров розвиватиме спортивну інфраструктуру за принципом «3 на 27»

Уряд з наступного року розпочне реалізацію масштабної програми щодо розвитку спортивної інфраструктури в Україні за принципом «3 на 27».

Про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час ознайомлення з роботою Школи підготовки Олімпійського резерву, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Ми працюємо над програмою, яку ми назвали «3 на 27». Вона передбачає, що в кожному з регіонів повинно бути збудовано або модернізовано три спортивні об’єкти: стадіон, басейн та універсальний спортивний комплекс. У найближчі кілька років ми збираємося такі сучасні спортивні комплекси відкрити», - зазначив М.Азаров.

Прем’єр-міністр підкреслив, що «ця велика спортивна програма випливає з програми покращення життя в країні, і уряд зробить все для того, аби спорт став частиною повсякденного способу життя українців, і в першу чергу – молоді».

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