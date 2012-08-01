ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Зерновий меморандум: обмеження експорту анонсуватимуть за 60 днів» пише: вчора Мінагро і громадські аграрні організації підписали меморандум про узгоджені дії на зерновому ринку. Експортери зобов'язалися торгувати в рамках певних балансів, а чиновники — попереджати про обмеження, що вводяться, мінімум за 2 місяці.

http://delo.ua/business/zernovoj-memorandum-ogranichenija-eksporta-budut-anonsirovat-z-182275/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «"Газпром" відключили від Литви», в якому пише: Литва здобула перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. В результаті російська монополія втратила контроль над литовською газопровідною системою.

http://www.kommersant.ua/doc/1992829

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «До мови дійшли руки», в якому пише: вчора голова Верховної Ради Володимир Литвин, всупереч даним раніше обіцянкам, підписав закон "Про основи державної мовної політики". В адміністрації президента визнають, що документ був прийнятий з грубим порушенням регламенту, проте шанси на його підписання главою держави високі.

http://www.kommersant.ua/doc/1992598

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Завдяки зоні вільної торгівлі Україна одержить якісну їжу і дешеві автомобілі» пише: експерти пояснили, що в чому виграємо і що програємо від торгівлі без кордонів.

http://www.segodnya.ua/news/14418291.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» в публікації «Іржаві комбайни "об'їдають" країну» пише: застаріла сільгосптехніка призводить до 6 млн. тонн щорічних втрат зернових, тобто близько 10% врожаю. Втім, лише чверть вітчизняних підприємств мають сучасний парк. Мінагропрод прийняв на себе всі необхідні повноваження і спробує поліпшити ситуацію...

http://economics.unian.net/ukr/detail/135441

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Також сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Пекло в офісі, або Охолоди себе сам», в якому пише: аномальна спека цього літа обіцяє повторити спеку-2010. В Україні, здається, відкрилась філія пекла, і працювати людям у ньому і не хочеться, і не можеться. Але більшість працедавців не поспішають "копійкою" захистити своїх працівників від спеки...

http://economics.unian.net/ukr/detail/135518

Російські ЗМІ

«Ведомости» у публікації «Прогнози врожаю зерна сохнуть на корені» пишуть: прогнози врожаю зерна всихають на очах: песимістичний варіант Мінсільгоспу — вже 75 млн. т, зізнався вчора міністр Микола Федоров. Ще два тижні тому йшлося про 80-85 млн. т. Посуха вже завдала збитків на 33 млрд руб.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2378871/prognozy_sohnut_na_kornyu

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Видання «Известия» в публікації «Авіакомпанія, яку закрили після загибелі «Локомотива», повертається на ринок» пише: за інформацією «Известий», «Як-Сервіс» змінив назву, юридичну адресу і готовий працювати у сфері повітряних перевезень.

http://izvestia.ru/news/531837

(УНІАН)