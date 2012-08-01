Анонс на 2 серпня

* Відбудеться засідання прес-клубу на тему: «Бій з тінню: навіщо обмежувати готівкові розрахунки?». Організатор - ГО «Ліга фінансового розвитку». Запрошені: Валерій Прохоренко, заст.голови НБУ, Наталя Синявська, директор Генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем НБУ; Борис Тимонькін, голова правління АТ «Укрсоцбанк», Сергій Наумов, голова правління ПАТ КБ "Правекс-Банк» Володимир Хливнюк, голова правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит »; представник НАБУ.

* Економічна рада громадських об'єднань і асоціацій бізнесу, УСПП спільно з представниками ДПСУ обговорюватимуть Концепцію реформування податкової системи України. Буде розглянуто законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України», підготовлений ДПС в рамках даної реформи. Учасники: президент УСПП А.Кінах, заст.голови ДПС України О.Ігнатьєв, голова Ради підприємців при КМУ Л.Козаченко, голова Ради національних асоціацій товаровиробників В.Ізовіт, президент компанії «Украгрохімхолдинг» С.Лісковський, керівник відділу управлінської та податкової звітності компанії «Фармак» С.Брижицький, голова Асоціації «Укрлектронкабель» В.Бевз та ін.

* Прес-конференція на тему: "Чому кількість лісових пожеж в Україні цього року б'є рекорди?". Організатор - ГолосUA. Учасники: народний депутат, представник фракції Компартії України Сергій Гордієнко, начальник відділу організаційної роботи ГУ держохорони лісів Держагентства лісових ресурсів України Ігор Виговський, заст.голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк та представник Держдепартаменту техгогенной безпеки МНС України.

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