ТОП-10 (1 серпня)

У Запоріжжі зареєстровано захворювання свиней африканською чумою

Україна накопичила в ПСГ 15 млрд кубометрів газу

«Газтек» придбав 25% держпакету акцій «Миколаївгазу» за 18,97 млн. грн

У вересні Україну відвідає місія МВФ

Україна залучить 200 млн євро кредиту ЄІБ на реабілітацію гідростанцій

Держбюджет у січні-червні зведений з дефіцитом 6,702 млрд грн

Кабмін відклав питання про ТЕО будівництва LNG-терміналу на прохання Порошенка

Держкомпанія «Газ України» буде перетворена в АТ "Синтез-Газ України"

Янукович підписав закон про зміни до законодавства про держзакупівлі

Стокгольмський суд відхилив позов "Газпрому" до Литви

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У Запоріжжі зареєстровано захворювання свиней африканською чумою

У Запоріжжі зареєстровано захворювання свиней африканською чумою (АЧС). Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Згідно з повідомленням Головного управління ветеринарної медицини у Запорізькій області, 30 липня 2012 року в с. Комишуватка Приморського району Запорізької області в особистому господарстві був виявлено падіж свиней. З метою експертизи матеріал від загиблих тварин було направлено для дослідження до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи.

За результатами дослідження виявлено, що тварини загинули від вірусу АЧС.

Зазначається, що вірогідним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

В осередку виникнення хвороби 31 липня 2012 р. введено карантин, перекрито автомобільну дорогу, яка проходить через населений пункт, і забезпечено рух автотранспорту в об'їзд.

Робоча група виїхала до Запорізької області для координації дій з ліквідації хвороби і недопущенню подальшого поширення збудника хвороби в інші регіони України, проведено перерозподіл і доставку деззасоби для вжиття оперативних заходів, проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Запорізькій облдержадміністрації, з Міністерством надзвичайних ситуацій узгоджено виділення необхідної кількості напалму для спалювання трупів тварин у ході ліквідації спалаху хвороби.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, Держветфітослужба звертає увагу громадян, які утримують свиней в особистих приватних господарствах, на недопущення вигодовування тварин харчовими відходами тваринного і невідомого походження, недопущення купівлі продуктів тваринного походження у місцях стихійної торгівлі, недопущення контакту власних тварин з дикими, синантропними тваринами і сторонніми особами.

З метою локалізації і недопущення розповсюдження збудника хвороби, на території виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, які захворіли, гине.

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Україна накопичила в ПСГ 15 млрд кубометрів газу

Україна на початок серпня накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) 15 млрд кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Станом на 1 серпня – 15 млрд», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, обсяг природного газу, який, згідно з прогнозним балансом надходження й розподілу газу на 2012 рік, буде необхідний Україні в 2012 році, становить 68,156 млрд куб. м, із яких газ власного видобутку - 20,727 млрд куб. м, імпортний газ - 35,124 млрд куб. м, газ, відібраний із підземних сховищ - 12,305 млрд куб. м.

Баланс газу затверджено розпорядженням Кабінету міністрів №431 від 20 червня і розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, НАК "Нафтогаз України" в 2012 р. імпортує 27 млрд куб. м газу, Ostchem Holding Limited - 8,124 млрд куб. м.

Згідно з балансом, споживачам України в 2012 році буде направлено 49,809 млрд куб. м газу, зокрема промисловості - 23,629 млрд куб. м, населенню й релігійним організаціям - 17,1 млрд куб м, підприємствам теплокомуненерго - 8,15 млрд куб. м, бюджетним організаціям - 0,93 млрд куб м.

На виробничо-технологічні потреби планується направити 4,397 млрд куб. м газу, закачати в ПСГ - 13,135 млрд куб. м.

Нагадаємо, в червні цього року «Газпром» надав НАК «Нафтогаз України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит російського газу. Аванс дозволив «Нафтогазу України» поповнити обігові кошти для закупівлі природного газу й подальшого його закачування в українські ПСГ. На думку «Газпрому», своєчасне заповнення газом ПСГ України дозволить компанії виконати свої зобов'язання з безперебійного транзиту російського газу до Європи майбутньої зими.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» має 12 ПСГ загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України й транзиту газу через її територію та виконують такі основні функції: регулюють сезонні нерівномірності газопостачання в Україні; компенсують коливання в споживанні природного газу в європейських країнах.

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«Газтек» придбав 25% держпакету акцій «Миколаївгазу» за 18,97 млн. грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав ПАТ "Газтек" переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Миколаївгаз".

Як передає кореспондент УНІАН, у ході аукціонних торгів між двома учасниками конкурсу з продажу держпакета «Миколаївгаз» - ТОВ "ІК Фінлекс-Інвест" і ПАТ "Газтек", - що відбулися в середу, 1 серпня, було проведено 2-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 185 тис. грн, внаслідок чого ПАТ "Газтек" запропонувала за 25% держпакета акцій «Миколаївгазу» найвищу ціну 18 млн 970 тис. грн, що на 570 тис. грн більше за його початкову ціну (18 млн 400 тис. грн - УНІАН).

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких ТОВ "ІК Фінлекс-Інвест" запропонувало за 25% «Миколаївгазу» 18 млн 400 тис. грн, другий учасник конкурсу - ПАТ "Газтек" - запропонувало за пакет, що приватизувався, 18 млн 600 тис. грн.

Нагадаємо, до участі в конкурсі з продажу 25% держпакета акцій ПАТ «Миколаївгаз» були допущені ТОВ "ІК Фінлекс-Інвест" і ПАТ "Газтек".

Всього на участь у конкурсі з продажу 25% «Миколаївгазу» було подано три заявки, третя компанія, що подала заявку, - АТ "Черкасигаз" не була допущена до участі в конкурсі у зв'язку з тим, що частка держави в даній компанії перевищує 25%.

Нагадаємо, в середу, 1 серпня, відбувся конкурс із продажу 25% державного пакета акцій ПАТ "Миколаївгаз".

ФДМУ оголосив конкурс із продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Миколаївгаз" 11 липня ц.р. Початкова вартість пакета 25% «Миколаївгазу», що виставлявся на продаж, становила 18 млн 400 тис. грн.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець повинен внести 3 млн 854 тис. грн інвестицій впродовж трьох років, зокрема на оснащення систем контролю - 2 млн 760 тис. грн, на оснащення систем дистанційного отримання даних - 1 млн грн.

Додатковими умовами конкурсу також передбачається, що до участі в ньому може бути допущена компанія, яка впродовж останніх трьох років здійснює діяльність із розподілу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ або володіє впродовж останніх трьох років 20% і більше в статутному капіталі компаній, що здійснюють подібну діяльність.

Збиток підприємства за підсумками першого кварталу 2012 р. становив 5 млн 403 тис. грн, кредиторська заборгованість - 354,7 млн грн, дебіторська, - 378,8 млн грн, вартість активів - 774 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ із газопостачання й газифікації "Миколаївгаз" (м. Миколаїв) спеціалізується на транспортуванні й постачанні природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

50% + 1 акція компанії належать НАК "Нафтогаз України".

ПАТ «Газтек» (Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів, зокрема блокуючого пакета акцій "Миколаївгазу".

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" є власником пакетів акцій у низці облгазів, зокрема їй належить міноритарний пакет акцій ВАТ "Черкасигаз".

АТ із газопостачання та газифікації «Черкасигаз» (м. Черкаси) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Черкаській області. 51% акцій АТ «Черкасигаз» належать НАК «Нафтогаз України», решта акцій - приватним акціонерам.

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У вересні Україну відвідає місія МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Україну у вересні з метою проведення оцінки бюджетної політики нашої держави на 2013 рік.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський після зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, яка відбулася 31 липня у м. Вашингтон.

Як повідомляє прес-служба В.Хорошковського, під час розмови перший віце-прем'єр-міністр України відзначив послідовність роботи уряду з метою здійснення реформ, збереження макрофінансової стабільності, реформування енергетичного сектору тощо.

Основну увагу було приділено обговоренню пріоритетів співпраці у рамках програми МВФ «стенд-бай» для України.

«Україна вже реалізувала майже всі взяті на себе зобов'язання. Водночас підвищення тарифів на газ і тепло для населення і підприємств комунального сектору без всебічного комплексного реформування відповідних галузей національної економіки не дасть бажаного ефекту», - заявив В.Хорошковський.

Під час розмови окрему увагу було також приділено виконанню Україною державного бюджету у поточному році.

Як повідомляв УНІАН, після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Чергова місія Фонду наприкінці травня 2012 року провела в Києві переговори з представниками уряду і Нацбанку. За підсумками роботи місія заявила, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України у рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації фонду, зокрема, щодо підвищення цін на газ для населення.

29 червня 2012 року планувалося проведення засідання Ради директорів МВФ, на якому мало обговорюватися виконання Україною зобов'язань щодо валютного режиму. Йдеться не про кредит stand-by, а про розгляд ст. 4 консультацій з виконанню Україною своїх зобов'язань щодо валютного режиму.

На початку липня п.р. директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Геррі Райс заявив, що Міжнародний валютний фонд поки не має наміру відновлювати програму співпраці з Україною, і чекає від неї виконання раніше узятих зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ для населення.

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Україна залучить 200 млн євро кредиту ЄІБ на реабілітацію гідростанцій

Кабінет міністрів України схвалив залучення держкомпанією "Укргідроенерго" кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій компанії.

Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду №519-р від 25 липня 2012 року, текст якого розміщено на порталі Кабінету міністрів.

"Визнати за доцільне залучення позики від ЄІБ для реалізації інвестиційного проекту "Реабілітація гідроелектростанцій" у розмірі 200 млн євро", - йдеться в документі.

Кабмін також доручив Мінфіну, Міненерговугілля і НКРЕ підписати з "Укргідроенерго" договір про надання субкредиту, передбачивши в ньому вид забезпечення виконання зобов'язань із обслуговування та погашення позики у розмірі 200 млн євро.

Розмір плати за надання кредиту "Укргідроенерго" становить 2% річних вибраної і непогашеної суми позики.

Як повідомлялося раніше, Кабмін розпорядженням №581-р від 22 червня 2011 року схвалив залучення "Укргідроенерго" кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій.

Таким чином, на проект реабілітації гідромеханічного та електромеханічного обладнання "Укргідроенерго" ЄБРР і ЄІБ сумарно надається 400 млн євро.

За підсумками реалізації проекту оновлення обладнання електростанцій "Укргідроенерго" встановлена потужність її ГЕС і ГАЕС збільшиться на 10%. Окрім максимального використання виробничих потужностей, також буде підвищено надійність і ефективність роботи станцій, буде досягнуто вищого рівня безпеки експлуатації гідротехнічних споруд і покращено екологічну ситуацію в навколишньому середовищі в районі басейну Дніпра.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра й Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5007,6 МВт.

100% акцій ПАТ належить НАК "Енергетична компанія України", якою володіє держава.

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Держбюджет у січні-червні зведений з дефіцитом 6,702 млрд грн

Державний бюджет України в січні-червні зведений з дефіцитом 6,702 млрд грн, в т.ч. дефіцит загального фонду склав 4,663 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи держбюджету за вказаний період склали 162,953 млрд грн, що на 16,9% більше, ніж за відповідний період 2011 року. У т.ч. доходи загального фонду склали 141,284 млрд грн, на 16,8% більше, ніж у січні-червні 2011 року.

Надходження до загального фонду податку на додану вартість (ПДВ) склали 67,386 млрд грн, податку на прибуток - 28,533 млрд грн, акцизного податку з вироблених в Україні товарів - 10,663 млрд грн.

У спецфонд держбюджету надходження склали 21,669 млрд грн, що на 17,8% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Витрати держбюджету за I півріччя ц.р. склали 168,053 ​​млрд грн, що на 13,3% більше відповідного періоду 2011 року, в т.ч. видатки загального фонду збільшилися на 12,4% - до 146,3 млрд грн.

При цьому вказується, що витрати держбюджету на обслуговування держборгу проти відповідного періоду 2011 року зросли на 10% - до 11,554 млрд грн, витрати на оборону - на 14,4% - до 6,140 млрд грн, на забезпечення громадського порядку, безпеки та судової влади - на 13% - до 15,619 млрд грн, на економічну діяльність - на 27,3% - до 20,636 млрд грн, охорону здоров'я - на 29,5% - до 3,867 млрд грн, освіту - на 14,3% - до 15,208 млрд грн.

Витрати держбюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення в січні-червні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зросли на 27,5% - до 28,354 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 366,621 млрд грн, в т.ч. доходи загального фонду - 317,408 млрд грн, витрати - 391,810 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 342,005 млрд грн.Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

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Кабмін відклав питання про ТЕО будівництва LNG-терміналу на прохання Порошенка

Кабінет міністрів України відклав розгляд питання про затвердження техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-терміналу).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

«На моє прохання це питання було знято з розгляду, оскільки у мене є зауваження», - сказав П.Порошенко. При цьому він не повідомив суті зауважень, які були у Мінекономіки до цього проекту.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2012 року компанія SOCOIN завершила розробку ТЕО національного проекту «LNG-термінал».

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становитиме 846 млн. євро.

Планується, що фінансування будівництва LNG-терміналу здійснюватиметься за принципом: 30% від загальної вартості становитимуть кошти консорціуму, до якого увійде Україна, а 70% - за рахунок позикових коштів (кредитів, облігацій тощо).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання зрідженого природного газу об'ємом 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

У вересні 2011 р. компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування будівництва в Україні морського терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-терміналу).

На сьогоднішній день потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал в районі м. Одеса (у відкритому морі).

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Держкомпанія «Газ України» буде перетворена в АТ "Синтез-Газ України"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прийняло рішення реорганізувати «дочку» Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" компанію "Газ України" в Публічне акціонерне товариство "Синтез-Газ України".

Згідно з оголошенням компанії в газеті «Урядовий кур'єр», відповідний наказ про припинення діяльності «Газу України» шляхом реорганізації та перейменування в «Синтез-Газ України» № 545 було підписано 26 липня цього року.

ДК "Газ України" було створено в 2007 році, і вона займалася продажем природного газу промисловим споживачам та теплокомуненерго.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла закон про реформування нафтогазового комплексу. Згідно з документом, реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз Україна», які здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, і НАК «Нафтогаз Україна» здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України виключно для виконання зобов'язань Україною в рамках договору про заснування енергетичного співтовариства

Після цього Кабінет Міністрів України вирішив акціонувати держкомпанії «Укргазвидобування» і «Укртрансгаз».

Пізніше «Укргазвидобування» підвела підсумки тендеру з визначення оцінювачів майна «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування» та сервісної філії «Укрбургаз».

За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, рішення про акціонування компаній пов'язане з необхідністю виконувати вимоги європейської Енергетичної хартії.

У нинішньому році "Нафтогаз", що контролює близько 11% оптового ринку нафтопродуктів Україні через двох виробників - Шебелинський ГПЗ ДК "Укргазвидобування" і Маріупольський НПЗ "Азовської нафтової компанії", заявив про плани повернутися на роздрібний ринок і включив цей напрямок розвитку в число пріоритетних.

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Янукович підписав закон про зміни до законодавства про держзакупівлі

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 5044-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель".

Закон спрямований на вдосконалення законодавства у сфері державних закупівель. Зокрема, уточнено повноваження Мінекономрозвитку під час здійснення функції моніторингу з питань державних закупівель; введено можливість закупівлі за скороченою процедурою продуктів харчування; встановлено випадки скасування процедури закупівлі у одного учасника замовником і т.п.

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Стокгольмський суд відхилив позов "Газпрому" до Литви

Стокгольмський арбітраж відхилив претензії російського газового гіганта ВАТ "Газпром" до Литви, говориться в офіційному повідомленні Міністерства енергетики Литви.

Як говориться в прес-релізі, цим рішенням Стокгольмський арбітраж остаточно затвердив право литовського уряду ініціювати розслідування діяльності газової компанії Lietuvos dujos, що є монополістом з постачання і транзиту газу по території Литви, у Вільнюському окружному суді і відхилив всі вимоги "Газпрому" про відшкодування збитку.

Проте суд так само заявив про те, що питання про високі ціни на газ для Литви не може бути вирішене в рамках тієї ж процедури. Ця проблема має бути розглянута окремо.

Литовська влада збирається виділити транспортні мережі в окрему компанію і таким чином привести Lietuvos dujos у відповідність до вимог третього енергетичного пакета ЄС, які забороняють добувним компаніям володіти розподільними мережами. Таким чином, після реструктуризації литовської компанії у «Газпрому» фактично відберуть магістральні газопроводи з власності. Це прямо суперечить існуючому порядку роботи «Газпрому» в ближньому зарубіжжі, який воліє зберігати право власності на магістральні газопроводи і тим самим контролювати не тільки процеси подачі і збуту, а й диктувати свої умови закордонним покупцям.

За словами міністра енергетики Литви Арвідаса Секмокаса, слова якого наводить прес-реліз, рішення арбітражу ще раз свідчить про те, що питання про діяльність Lietuvos dujos і реалізації Третього енергетичного пакета ЄС в газовому секторі "Газпром" повинен вирішувати шляхом не арбітражу, а добровільних переговорів . Цей діалог, в якому Європейська комісія також бере активну участь, триває з лютого 2012.

Російський монополіст домагався, щоб дії литовського міністерства енергетики, спрямовані проти компанії Lietuvos dujos і її керівництва, були визнані такими, що порушують акціонерний договір Lietuvos dujos і щоб "Газпрому" були компенсовані нанесені збитки.

Вільнюський окружний суд наразі досі розглядає ініційовану Міненерго справу про діяльність Lietuvos dujos.

Німецькій компанії E.ON Ruhrgas International належать 38,9% акцій Lietuvos dujos, "Газпрому" - 37,1%, Міненергетики Литви - 17,7%.

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