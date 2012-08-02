ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Рейтингові агентства поставлять у рамки закону» пише: Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку готує Концепцію майбутнього закону про систему рейтингування, яка безпосередньо торкається інтересів не тільки рейтингових агентств, але й фінансових установ.

http://delo.ua/finance/rejtingovye-agentstva-postavjat-v-ramki-zakona-182382/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Податкова наполягає на своєму», в якому пише: ДНС не врахувала думку бізнесу у проекті фіскальної реформи.

http://www.kommersant.ua/doc/1993340

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Микола Азаров підкорює стихії», в якому пише: прем'єр побоюється пожеж і вимагає подачі води.

http://www.kommersant.ua/doc/1992967

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Куди їдуть відпочивати українці і як економлять на перельотах» пише: популярні Туреччина, Чорногорія і Греція, у Єгипті поки що дуже спекотно, а до В'єтнаму їдуть обізнані.

http://www.segodnya.ua/news/14418879.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» в публікації «Свиняча чума» може вразити економіку України» пише: африканська чума свиней дісталася до України - у Запорізькій області зафіксовано зараження свиней цим вірусом. Для країни це загрожує колосальними збитками, починаючи від знищення худоби навколо вогнища захворювання і закінчуючи обмеженням експорту м'яса і зернових з країни.

http://economics.unian.net/ukr/detail/135726

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Також сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Продаж "Запоріжсталі": українську металургію залили у форму «Метінвесту», в якому пише: з купівлею «Запоріжсталі» холдинг «Метінвест» ще на крок наблизився до відтворення під своїм дахом цілісного гірничо-металургійного комплексу часів УРСР. І це повністю узгоджується із загальносвітовими інтеграційними процесами на металургійному ринку. Ось тільки роки «одиночного плавання» для багатьох українських підприємств можуть виявитися непоправною втратою...

http://economics.unian.net/ukr/detail/135715

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Російські ЗМІ

«Ведомости» у публікації «Міністерства пропонують сильно змінити пенсійну систему» пишуть: «Ведомостям» стали відомі пропозиції міністерств, що робити з пенсіями. Варіанти найрізноманітніші — від м'яких до радикальних, але всі вони сильно змінюють пенсійну систему.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2429561/tretya_pensionnaya

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Видання «Известия» у публікації «Відновлено справу про розкрадання 15 млрд на реконструкції аеропорту Дерипаски» пише: відомого бізнесмена можуть викликати на допит у рамках розслідування відмивання грошей, виділених на Сочинський аеропорт.

http://izvestia.ru/news/531938

УНІАН)