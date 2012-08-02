На Прикарпатті злива зруйнувала дорогу та підмила міст

В Івано-Франківській області внаслідок дощів у селі Раковець Богородчанського району на ділянці автомобільної дороги державного значення Богородчани-Гута підмито плиту та зруйновано частину берегової опори моста.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області.

За інформацією МНС, в результаті пошкоджень просіло на глибину 60-65 см дорожнє полотно на площі 1х7 м впоперек дороги перед в’їздом на автомобільний міст через місцевий потічок з боку села Гута Богородчанського району. Потерпілих немає.

Проїзд через міст до усунення пошкодження був призупинений.

З 22.00 1 серпня проїзд по одній половині моста тимчасово відновили.

Сьогодні заплановано визначити характер пошкоджень несучих конструкцій, укріпити дамби та визначити спосіб проведення капітального ремонту під’їзних шляхів до моста.

Автомобільний міст залізобетонний, на залізобетонних опорах, довжиною 12 м та шириною 9+2х1,05 м, допустимою вантажопрохідністю 40 тонн. У 1978 році міст капітально реконструйований.