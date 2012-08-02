Анонс на 3 серпня
19:07, 02 серпня 2012Різне
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Передання заявок на видобуток вуглеводнів на Скіфській і Фороській ділянках Прес-конференція міністра екології та природних ресурсів Ставицького
Державна служба геології і надр Україні передасть конкурсні заявки на видобуток вуглеводнів в межах ділянок Скіфський і Фороський (Шельф Чорного моря) Міжурядовій комісії з визначення переможця (згідно з постановою КМУ від 23.05.2012 No. 454 і No. 455).
В межах заходу відбудеться прес-конференція голови Міжурядової комісії, міністра екології та природних ресурсів України Едуарда Ставицького.
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