ТОП-10 (2 серпня)

Україна заборонила експорт свиней із Запорізької області

На компенсацію населенню збитків через АЧС виділено 483 тис. грн

У Києві подорожчала оренда квартир

Fitch підтвердило рейтинги «Газпрому»

S&P підтвердило кредитний рейтинг Німеччини на найвищому рівні

Доходи бюджету в січні-липні збільшилися на 10,5%

Франція закликає G20 не допустити заборони на експорт зерна з Росії та України

Moody's знизило рейтинг банку «Форум» до «B3»

Україна може цілком втратити феросплавне виробництво

НБУ затвердив нову стратегію національної системи електронних платежів

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Україна заборонила експорт свиней із Запорізької області

Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області у зв'язку зі спалахом на території області захворювання африканською чумою свиней (АЧС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв.

Він повідомив, що заборона почала діяти сьогодні, 2 серпня, і стосується вивезення з території Запорізької області живих свиней, свинини і продукції з неї. Він зазначив, що під час переговорів з керівниками ветеринарних служб Росії та Білорусі досягнута усна домовленість про те, що Україна сама введе заборону на експорт зазначеної продукції із Запорізької області і ці країни не будуть вводити заборону на експорт з усієї території України.

«Я сьогодні говорив з Данквертом (керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт), і з головним інспектором ветеринарної медицини Білорусі, є домовленість, поки що усна, що я сам введу заборону на експорт із Запорізької області. Ми домовилися про те, що ці держави не будуть вводити заборону на всю продукцію. Ми самі введемо заборону на область, але це дозволить іншим 24 регіонам експортувати свою продукцію», - повідомив В.Горжеєв.

Він також зазначив, що на сьогодні вирішується питання щодо заборони експорту із Запорізької області іншої тваринницької продукції, зокрема молочної.

«Питання ще в стадії вирішення. Те, що буде заборонений експорт свинини і м'ясопродуктів з неї, це однозначно. Я хочу тільки переговорити про молочну продукцію, як російська сторона до цього поставиться», - зазначив В.Горжеєв.

Він додав, що поки що інші країни не вводили обмеження на експорт продукції з України. «Поки що країни не вводили обмежувальні заходи щодо України», - зазначив він.

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На компенсацію населенню збитків через АЧС виділено 483 тис. грн

Уряд виділив Запорізькій облдержадміністрації 483,32 тис. грн на компенсацію збитків через вилучення у населення свиней для ліквідації спалаху африканської чуми свиней у Запорізькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв.

Він повідомив, що рішення про виділення коштів з Державного резервного фонду було ухвалене Кабміном на засіданні 1 серпня.

За словами В.Горжеєва, компенсація становитиме 18,18 грн за 1 кг живої ваги. Він додав, що це ринкова ціна, яка на сьогодні склалася в регіоні. В.Горжеєв повідомив, що вилучати свиней на забій будуть лише у межах того населеного пункту, де було зафіксовано захворювання свиней на африканську чуму. При цьому він зазначив, що компенсація за вилучених поросят вагою до 20 кг становитиме до 35 грн за кілограм живої ваги.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі зареєстровано захворювання свиней на африканську чуму (АЧС). Вірогідним джерелом інфекції могло бути завезення відпочивальниками з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

У вогнищі виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Жителям Запорізької області, у господарствах яких поголів'я свиней було знищене в зв'язку виявленням у регіоні африканської чуми, почнуть виплачувати компенсації за убиту худобу з 2 серпня.

Крім того, Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тваринних і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, які захворіли, гине.

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У Києві подорожчала оренда квартир

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в липні 2012 року зросла на 2,04% (13 дол.) – до 649 дол. за квартиру за місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

При цьому найдешевшим залишався Дніпровський район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становить 406 дол./місяць, найдорожчим був Печерський район з орендною ставкою в 636 дол./місяць.

За даними компанії, за цей період в Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 11 дол. – до 636 дол., 2-кімнатних – на 10 дол., до 816 дол., 3-кімнатних – на 10 дол., до 958 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 11 дол. – до 541 дол., 2-кімнатних – на 26 дол., до 892 дол., 3-кімнатних – на 15 дол. – до 1049 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол., до 409 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 522 дол., 3-кімнатних – на 8 дол., до 750 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 13 дол. – до 504 дол., 2-кімнатних – на 9 дол., до 617 дол., 3-кімнатних – на 16 дол., до 767 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 14 дол. – до 463 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 614 дол., 3-кімнатних – на 28 дол., до 744 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол. - до 424 дол., 2-кімнатних – на 18 дол., до 579 дол., 3-кімнатних – на 13 дол., до 737 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 12 дол., до 408 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 541 дол., 3-кімнатних – на 16 дол., до 691 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 406 дол., 2-кімнатних – на 9 дол., до 557 дол., 3-кімнатних – на 11 дол. – до 663 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол., до 406 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 512 дол., 3-кімнатних – на 9 дол., до 628 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 13 дол. – до 423 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 544 дол., 3-кімнатних – на 13 дол., до 690 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві за січень-червень 2012 року зросла на 11,58% (66 дол.) – до 636 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.

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Fitch підтвердило рейтинги «Газпрому»

Москва. Рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) ВАТ «Газпром» в іноземній і національній валюті на рівні «BBB», пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті «BBB», короткостроковий РДЕ в іноземній валюті «F3» і національний довгостроковий рейтинг «AAA(rus)».

Про це УНІАН повідомили у Fitch Ratings.

Пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті програми емісії боргових зобов'язань Gaz Capital S.A. і випусків у рамках цієї програми підтверджено на рівні «BBB». Крім того, підтверджено рейтинги програми емісії боргових зобов'язань ВАТ «Газпром капітал» і випусків у рамках цієї програми: пріоритетний незабезпечений рейтинг у національній валюті «BBB» і національний пріоритетний незабезпечений рейтинг «AAA(rus)». Рейтинг програми емісії комерційних паперів Gazprom ECP SA підтверджено на рівні «F3». Прогноз за довгостроковими рейтингами – «стабільний».

Рейтинги відображають очікування Fitch, що «Газпром» продовжить одержувати переваги від продажів газу на експорт до Європи за довгостроковими контрактами з цінами, в основному пов'язаними з цінами на нафтопродукти, як мінімум у середньостроковій перспективі. Fitch чекає збереження тиску на цінові умови за довгостроковими європейськими контрактами «Газпрому» у короткостроковій-середньостроковій перспективі зважаючи на непросту економічну кон'юнктуру, проте вважає, що фінансова політика і виробничі позиції компанії забезпечують достатньо гнучкості, щоб вона могла піти на низку потенційних поступок, не наражаючи на небезпеку свою кредитоспроможність.

На думку Fitch, контракти «Газпрому» дають необхідний баланс між великими потребами у капіталі за газовими проектами і потребами клієнтів у стабільних і надійних поставках газу. Крім того, такі контракти стають ще важливішими на газових ринках з обмеженою ліквідністю і масштабом, а також з концентрованою структурою поставок.

Fitch вважає, що позитивний вплив від лібералізації газового ринку в Росії на фінансові показники «Газпрому», ймовірно, значною мірою буде нівельований з огляду на посилення оподаткування газової галузі країни. Агентство чекає, що на внутрішньому ринку продовжиться індексація цін на газ на рівні 15% на рік у 2012-2014 рр., початок якої було перенесено на 1 липня 2012 р. замість початку попереднього року. Водночас податок на видобуток корисних копалин було підвищено на 61% у 2011 р. щодо попереднього року і на 115% у 2012 р., а в 2013 р. очікується підвищення ще на 14%. Fitch прогнозує поступове зменшення обсягів продажу «Газпрому» на внутрішньому ринку з огляду на підвищення ефективності енергокористування у російській економіці і посилення конкуренції з незалежними газовими компаніями.

Крім того, Fitch чекає, що фінансові показники «Газпрому» будуть підкріплені за рахунок поступового переходу групи на ринкове ціноутворення під час продажів газу в країнах колишнього СРСР. Це повинно підтримати грошовий потік і генерування EBITDA компанії у середньостроковій перспективі.

Наголошується, що група має намір інвестувати близько 31-35 млрд дол. на рік у період з 2012 по 2015 рр. Щорічні капітальні вкладення у газовий сегмент плануються на рівні 700-900 млрд руб. у 2012-2030 рр., з яких майже половина призначена на трубопровідні проекти. Fitch вважає, що ризики реалізації планів і перевитрати коштів, притаманні масштабній інвестиційній програмі «Газпрому», до певної міри згладжуються за рахунок високого ступеня гнучкості капітальних вкладень, оскільки компанія може відкласти свої проекти розширення у разі зміни ринкових умов, а також має намір підтримувати як мінімум нейтральну позицію вільного грошового потоку.

Крім того, «Газпром» виграшно виглядає у порівнянні з великими міжнародними і російськими співставними компаніями на підставі його сильного операційного профілю, на що вказують провідні позиції у сегменті видобування газу в світі: на «Газпром» припадає 16% світового видобутку газу і 27-вілсоткова частка європейського газового ринку станом на 2011 р. Ще одним сприятливим чинником для бізнесу «Газпрому» є низькозатратне видобування, високий показник кратності запасів і хороший коефіцієнт заміщення запасів. Fitch вважає, що подальша географічна диверсифікація за рахунок поставок газу до Китаю і продажів ЗПГ ще більше зміцнить сильні позиції бізнесу групи.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» (РФ) - найбільша газова компанія світу, що займається геологорозвідкою і видобутком газу, його транспортуванням і переробкою, а також реалізацією газу в Росії і за її межами. Держава є найбільшим акціонером «Газпрому» - її частка становить 38,37% акцій компанії.

«Газпром» має у своєму розпорядженні найбагатші у світі запаси природного газу. Його частка у світових запасах газу становить 16%, у російських - майже 60%.

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S&P підтвердило кредитний рейтинг Німеччини на найвищому рівні

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's оголосило про підтвердження довгострокового суверенного кредитного рейтингу Німеччини на найвищому рівні «ААА» із стабільним прогнозом, сказано у повідомленні агентства.

Короткостроковий рейтинг найбільшої економіки Європи підтверджено на рівні «А-1+».

Як сказано у прес-релізі, Німеччина має сучасну, диверсифіковану і конкурентоздатну економіку, статус великого зовнішнього кредитора.

Standard&Poor's при цьому похвалило владу Німеччини за проведення обережного фінансового курсу і виявлену здатність протистояти економічним шокам.

Водночас інше міжнародне рейтингове агентство Moody's минулого тижня висловило занепокоєння через можливий вплив світової економічної кризи на німецьку економіку і понизило прогноз свого кредитного рейтингу Німеччини до «негативного».

Standard&Poor's підтвердженням рейтингів Німеччини показало, що не поділяє побоювань колег.

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Доходи бюджету в січні-липні збільшилися на 10,5%

За оперативними даними, за січень-липень 2012 року до загального і спеціального фондів Державного бюджету України надійшло 186,5 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету), що на 17,7 млрд грн, або на 10,5% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби України.

За даними Держказначейства, до загального фонду держбюджету в січні-липні 2012 року надійшло 160,2 млрд грн, що на 17,3 млрд грн, або на 12,1% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

До спеціального фонду держбюджету за січень-липень 2012 р. надійшло 26,3 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

Також указується, що за сім місяців 2012 року відшкодовано податку на додану вартість (ПДВ) на суму 26,9 млрд грн, зокрема в автоматичному режимі - на суму 14,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 366,621 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду - 317,408 млрд грн, витрати - 391,810 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 342,005 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

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Франція закликає G20 не допустити заборони на експорт зерна з Росії та України

Франція ініціює проведення засідання G20 з метою не допустити введення заборони на експорт зерна з Росії та Україні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

«Дуже важлива подія - звернення президента Франції до керівників країн G20 про те, щоб провести в цьому місяці термінове засідання і обговорити ситуацію на світовому ринку зерна. Це пов'язано з тим, що світові ціни вже підвищилися на 40% і продовжують рости», - зазначив він.

За словами Л.Козаченка, тривале зростання цін може створити складну ситуацію не тільки для країн, що страждають від голоду, а й для розвинених країн. «Це може стати підставою для перегляду своїх рішень українським урядом. Але одна з умов, на яких наполягає Франція: ні Росія, ні Україна не мають ввести обмеження на експорт зерна», - повідомив він.

Як заявляє Л.Козаченко, якщо це трапиться, то ціни на світових ринках можуть зрости вдвічі, тому що саме в цьому регіоні сконцентрований основний резерв світового продовольчого зерна.

Як повідомляв УНІАН. Під час урядового засідання 31 липня Кабінет Міністрів і профільні громадські організації домовилися узгоджувати обсяги експорту зерна на 2012-2013 маркетинговий рік (МР, липень 2012 - червень 2013).

Про це йдеться в Додатку до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики і продовольства України та суб'єктами господарювання - експортерами зерна від 11 жовтня 2011 року.

«Обсяги експорту на 2012-2013 МР повинні бути визначені і погоджені в письмовій формі на 1 вересня 2012 року», - йдеться в Додатках. Зазначається, що документ передбачає продовження дії підписаного Меморандуму між урядом і учасниками зернового ринку на поточний МР - до 1 липня 2013 року. Документом передбачено спільно визначати і узгоджувати обсяги експорту зерна на основі попереднього балансу зернових. У разі можливого введення обмеження експорту зерна Мінагропрод повинен інформувати учасників ринку за 2 місяці до цього.

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підкреслив, що у випадку, якщо буде проекспортовано понад 80% зернових з задекларованого обсягу, Мінагропрод та учасники зернового ринку будуть збиратися і приймати рішення щодо подальших дій.

При цьому міністр підкреслив, що на сьогодні жодних передумов для обмеження експорту зерна немає - урожай зерна і перехідні запаси будуть достатніми для забезпечення внутрішнього ринку та експортного потенціалу.

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Moody's знизило рейтинг банку «Форум» до «B3»

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило довгостроковий депозитний рейтинг банку «Форум» у національній валюті з «В2» до «В3», прогноз рейтингу "негативний", говориться в повідомленні агентства.

Також знижено рейтинг за національною шкалою з рівня A3.ua до Baa3.ua.

У повідомленні вказується, що зниження рейтингу викликане планами Commerzbank продати свою частку в банку «Форум» українському «Смарт-холдинг».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня підконтрольний українському бізнесменові Вадиму Новинському «Смарт-холдинг» повідомив про досягнення угоди з німецьким банком Commerzbank AG про придбання 96% акцій українського банку «Форум».

Покупець не називає суму угоди, посилаючись на домовленість про нерозголошення її умов.

Наразі угода про операцію перебуває на етапі узгодження у регуляторних органах.

В середині червня Moody's знизило довгостроковий депозитний рейтинг банку «Форум» у національній валюті з «В1» до «В2», прогноз рейтингу "негативний". Рейтинг було знижено, зокрема й тому, що Moody's очікував зниження важливості для материнського Commerzbank операцій в Україні.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створено в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2012 року склали 10,47 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 6,29 млрд грн, зобов'язання - 7,84 млрд грн, статутний капітал - 5,93 млрд грн, власний капітал - 1,5 млрд грн .

Банк «Форум» (Київ) у січні-червні 2012 року отримав 2,6 млн грн прибутку проти 549,37 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Німецький Commerzbank на 1 квітня 2012 володів 96,0635% акцій банку «Форум».

«Смарт-холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний та нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство.

Стратегія «Смарт-холдингу» спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем активів групи шляхом збільшення його вартості в довгостроковій перспективі і пошуку нових напрямів для розвитку бізнесу. Інвестиційна діяльність «Смарт-холдингу» сфокусована на інвестиції як в Україну, так і в країни СНД і Східної Європи.

«Смарт-холдинг» бере участь в проектах в якості стратегічного або портфельного інвестора.

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Україна може цілком втратити феросплавне виробництво

Україна може цілком втратити феросплавне виробництво, і держава не може або не хоче вжити заходів для зміни ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у четвер, 2 серпня, на прес-конференції в Запоріжжі голова Ради директорів Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА), голова правління ПАТ «Запорізький завод феросплавів" Павло Кравченко.

«На сьогоднішній день у Верховній Раді лежить законопроект, яким пропонується скасувати 5% ввізне мито на феросплави. Якщо у вересні його приймуть, то Україна втратить феросплавне виробництво як таке. Вітчизняним феросплавникам неможливо успішно конкурувати зі світовими виробниками феросплавів, маючи тариф на електроенергію в кілька разів вище, ніж у конкурентів і абсолютно не маючи ніякого захисту з боку держави», - заявив П.Кравченко. При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день для українських виробників феросплавної продукції ціна 1 мегавата електроенергії становить 92,6 дол, тоді як в США його ціна для вітчизняних виробників 25 дол, в Грузії - 30 дол, в Казахстані - 20 дол, в Індії та ПАР - 70 і 65 доларів за мегават, відповідно.

За словами П.Кравченка, представники галузі намагаються вирішити проблему тарифів на електроенергію вже понад рік, але безуспішно.

«Держава не тільки не хоче або не може запропонувати власний варіант вирішення проблеми, але і не розглядає варіанти, запропоновані виробниками, - вона просто повернулася до феросплавників спиною».

Черговим проявом такого стану справ П.Кравченко назвав візит прем'єр-міністра України Миколи Азарова у Запорізьку область. За його словами, «в ході візиту повинен був відбутися круглий стіл з керівниками та акціонерами низки найбільших підприємств області - бюджетонаповнюючих підприємств, які через, м'яко кажучи, «незрозумілу» державну політику зараз перебувають у стані припинення або на межі припинення виробництва».

«Люди приїхали, привезли пропозиції, планували вирішити проблеми, відновити виробництва, повернути людей на робочі місця, а М.Азаров цей запланований круглий стіл просто взяв і скасував», - констатував П. Кравченко.

За його словами, в результаті такої бездіяльності влади, ситуація у феросплавній галузі продовжує розвиватися таким чином, що «вже у вересні 2012 року Стаханівський завод феросплавів буде змушений зупинити 50% потужностей, а Запорізький завод феросплавів вже зараз, незважаючи на впровадження найсучасніших енергозберігаючих проектів, на межі повного припинення виробництва».

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів" - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ складає 30-35%. Продукція експортується в країни СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

У 2011 р. підприємство скоротило щодо 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.

За даними офіційної звітності, ЗЗФ завершив 2011 р. з чистим збитком в обсязі 759 млн грн проти 105 млн грн прибутку за підсумками 2010 р.

ПАТ "Стаханівський завод феросплавів" (Луганська область) виробляє феромарганець, феросилікомарганець і феросиліцій. Середньорічна виробнича потужність заводу становить 220 тис. тонн феросплавів.

ПАТ «Стаханівський завод феросплавів» за 2011 р. скоротило відносно 2010 р. виробництво на 5,2%, або на 11,5 тис. тонн, - до 208,3 тис. тонн продукції.

За даними офіційної звітності, СЗФ завершив 2011 р. з чистим збитком у розмірі 235 млн грн проти 5,5 млн грн чистого прибутку за підсумками 2010 р.

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НБУ затвердив нову стратегію національної системи електронних платежів

Національний банк України затвердив нову стратегію розвитку Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), зокрема, передбачає переведення системи на EMV-платформу, що дозволяє використовувати карти системи у всіх POS-терміналах і банкоматах країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем НБУ Наталія Синявська в ході засідання прес-клубу на тему: «Бій з тінню: навіщо обмежувати готівкові розрахунки?».

«Було прийнято стратегію розвитку НСМЕП, і найближчим часом розвиток системи буде відбуватися на так званій EMV-платформі. Це відкриті міжнародні стандарти, які використовуються і Visa і MasterCard», - сказала Н.Синявська.

За її словами, перехід НСМЕП на EMV-платформу дозволить використовувати карти платіжної системи у всіх банкоматах і терміналах України.

«Це міжнародний стандарт, який дозволить приймати картки НСМЕП у будь-якій торгівельній точці, обладнаній POS-терміналом, і в будь-якому банкоматі», - зазначила Н.Синявська.

Вона вважає, що перехід на EMV-платформу НСМЕП можна завершити вже протягом року.

«Це наші перспективи, ми до цього йдемо. Зараз не можу точно сказати терміни, коли це буде реалізовано, тому що досить складний підготовчий період, але думаю, в найближчий рік це буде 100% зроблено», - сказала банкір.

Довідка УНІАН. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) - внутрішньодержавна, загальнонаціональна платіжна система, створена за ініціативою Національного банку, працює в режимі промислової експлуатації з 2004 року.

За даними сайту Нацбанку, членами та учасниками НСМЕП є близько 60 банків і близько 10 небанківських установ. Банками-членами НСМЕП емітовано близько 3 млн платіжних карток, встановлено близько 6 тис. одиниць термінального обладнання.

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