ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 3 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Як зручніше об'їжджати закриту на ремонт Поштову площу» пише: Комунальна корпорація "Київавтодор" частково обмежила рух на Набережному шосе від мосту Метро до Боричевого узвозу та на Набережно-Хрещатицькій вулиці - від Боричевого узвозу до вулиці Андріївської до 1 травня 2013 року у зв'язку з реконструкцією розв'язки на Поштовій площі. Тому "Дело" публікує зручні маршрути об'їздів проблемних ділянок дороги...

http://delo.ua/ukraine/kak-udobnee-obezzhat-zakrytuju-na-remont-pochtovuju-ploschad-182479/

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Видання «Комерсант-Україна» в матеріалі «Попит народжує зниження» пише: у Трубно-колісній компанії "Інтерпайп" в черговий раз знижують ставки мит на імпорт безшовних труб в ЄС. Єврокомісія передала Раді ЄС проект рішення про їхнє зниження з 17,7% до 13,8%. Такий крок з боку ЄС експерти називають своєчасним - попит на труби на європейському ринку почне рости вже у IV кварталі. Досвідом "Інтерпайпу" можуть скористатися й інші виробники, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1993956

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Газета «Сегодня» в матеріалі «У київських поліклініках розпочалися реформи - пацієнти готують мітинг» пише: Медична реформа розпочалася повним ходом у всьому Києві. Відтепер не тільки в Дніпровському та Дарницькому районах поліклініки перетворюють на Центри первинної медико-санітарної допомоги та Діагностичні центри, а й у інших восьми районах. Новинка викликала масу обурень серед киян, що вони навіть погрожують влаштувати мітинг...

http://www.segodnya.ua/news/14419560.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Закон про порти: як житиметься інвесторам "на квартирі" у держадміністрації» пише: Закон про морські порти змінює поняття, що таке порт - з державного підприємства порт стає територіальною адміністративною одиницею. Інвестори побоюються - чи не відбудеться перерозподіл власності...

http://economics.unian.net/ukr/detail/135763

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Також сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Чи вкинуть інвестори гроші в "перевернуту склянку" української економіки», в якому пише: Вітчизняна економіка доводить - найгірші прогнози не справдились і вона поки ще не перейшла у кращий макроекономічний світ... Втім, в Європі - криза, у нас - вибори... Чи є в України достатньо підстав, аби очікувати повернення на фондовий ринок принаймні частини нерезидентів? На прохання УНІАН, коментують експерти...

http://economics.unian.net/ukr/detail/135612

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Російські ЗМІ

«Ведомости» у публікації «РЗ і «Транснафта» звинувачують одна одну в пробках на Транссибі» пишуть: Нафта в експортній системі ССТО може закінчитися, але не через брак цистерн для її перевезення, а, навпаки, через їхній надлишок. Порожні цистерни для нафти забили залізничні колії і навіть заважають рухові на Транссибі. Дві транспортні монополії - РЗ і «Транснафта» побоюються колапсу і перекладають провину одна на одну...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2480781/probki_pod_nahodkoj

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Також «Ведомости» у публікації «Учасник «списку Магнітського» попросив захисту у Високому суді Лондона» пишуть: Високий суд Лондона отримав несподіваний позов. Захистити його честь і гідність просить учасник «списку Магнітського» слідчий Павло Карпов. Відповідачі - роботодавці покійного Сергія Магнітського, які ось уже кілька років публічно називають Карпова членом банди, відповідальної за смерть Магнітського...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2480771/rossijskoe_sledstvie_idet_v_londonskij_sud

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«Ведомости» у публікації «Акції Facebook вперше впали нижче $20» пишуть: Папери соцмережі дійшли до $ 9,82, втративши майже 48% з моменту IPO; тепер аналітики ворожать, як позначиться на ціні акцій закінчення мораторію на продаж цих паперів інсайдерами...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/2483381/akcii_facebook_vpervye_upali_nizhe_20

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Видання «Известия» в публікації «Домодєдово звинувачує Росавіації в саботажі» пише: Росавіація і Мінтранс, зволікаючи з прийняттям рішень щодо приватного аеропорту Домодєдово, допомагають державним - Шереметьєво і Внуково...

http://izvestia.ru/news/532044

(УНІАН)