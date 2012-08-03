Азаров: візит Путіна і ратифікація Договору про ЗВТ СНД не пов'язані між собою

Прем'єр-міністр України Микола Азаров ніяк не пов'язує ратифікацію Україною Договору про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД з візитом президента Росії Володимира Путіна, який відбувся за декілька днів до ратифікації документа.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю центральним телеканалам країни, яке транслює Перший національний телеканал.

«Дивно пов'язувати візит Путіна з ратифікацією. Можна, звичайно, провести паралелі. Але оскільки я знаю, про що йшла мова на цих переговорах (президентів України і РФ – УНІАН), можу вас запевнити, що ніякої паралелі насправді немає», - сказав прем'єр. При цьому він відзначив, що громадська думка з приводу наслідків, які принесе Україні дія цієї угоди, в країні, як завжди, розділилася.

«Громадська думка у нас в Україні завжди, як повелося, розділилася. Дехто, переважно націоналістичного спрямування, говорить, що це невигідно, інші кажуть, що це вигідно. А де ж істина? А істина, як завжди, посередині», - сказав М.Азаров. Він зауважив, що ще у жовтні 2011 року після підписання документа говорив, що він не ідеальний, проте, за великим рахунком, Україна зацікавлена у його підписанні.

«Я сказав про те, що договір недосконалий. Так, у ньому є моменти, які нас не влаштовують. Це я сказав у жовтні після підписання цього договору. Але, за великим рахунком, він відповідає нашим інтересам, він вирішує питання розвитку нашої економіки, і тому цей договір позитивний і його треба ратифікувати. Саме на користь України було поставити чіткі рамки в торгівлі у рамках Співдружності, уникнути можливості прояву волюнтаризму, коли хочуть - дають нам квоти, хочуть - не дають, хочуть - вводять якісь обмеження на товари, хочуть - не вводять. І все це залежить від якогось політичного моменту. Тому саме Україна дуже довго і наполегливо боролася за те, щоб нарешті з'явився ось такий договір», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що ініціатором такого договору була саме Україна.

Як повідомляв УНІАН,ВР 30 липня ратифікувала Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

Україна мала зауваження до Договору про зону вільної торгівлі з СНД, які полягали у нерівності умов, що стосуються введення торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності. Нерівні умови визначені доповненням № 6 до документа.

24 липня Президент України В.Янукович вніс до Верховної Ради України проект закону “Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі” у рамках СНД.