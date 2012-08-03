ТОП-10 (3 серпня)

Азаров: в Україні за 7 місяців зафіксовано нульову інфляцію

Економіка України за два роки зросла на 12,5% і майже повернулася на докризовий рівень - Азаров

Мінфін у серпні не буде розміщувати індексовані й валютні ОВДП

Мінфін випустить валютні казначейські зобов'язання для населення

На розробку Скіфської ділянки Чорноморського шельфу подано 2 заявки, Фороської - жодної

Україна у вересні поверне МВФ 1 млрд доларів

Президент схвалив здійснення емісії казначейських зобов'язань у валюті

НКРЗІ затвердила порядок здійснення держнагляду за ринком телекомунікацій

Росія посилює контроль на кордоні з Україною через спалах АЧС

Азаров нагадав Бразилії про фінансування будівництва космодрому Алкантара

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Азаров: в Україні за 7 місяців зафіксовано нульову інфляцію

В Україні за січень-липень 2012 зафіксовано нульову інфляцію.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у інтерв'ю центральним телеканалам країни, яке транслює Перший національний телеканал.

«Цього року вона (інфляція - УНІАН) на сьогоднішній день поки нульова», - сказав він.

Нагадаємо, що офіційно дані щодо інфляції в липні і з початку року Держстат дає не пізніше 6 серпня.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у червні 2012 року порівняно з травнем споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти червня 2011 року - на 1,2%

Інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року склала 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,1%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

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Економіка України за два роки зросла на 12,5% і майже повернулася на докризовий рівень - Азаров

Економіка України за 2 останні роки після серйозного падіння в 2009 році виросла на 12,5% і майже повернулася на докризовий рівень, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Як передає кореспондент УНІАН, М.Азаров зазначив, що зростання економіки відбувалося на тлі фінансово-економічної кризи і ослаблення ситуації в єврозоні.

«У 2009 році, ми всі пам'ятаємо, був спад виробництва, дефіцит бюджету і т. д. За ці два роки економіка виросла на 12,5% і майже повернулася на докризовий рівень. Значить уряду вдалося стабілізувати ситуацію, вдалося вивести країну на розвиток в непростих умовах, коли скрізь у світі тривала фінансово-економічна криза, і ми знаємо, яка зараз ситуація в Європейському Союзі відбувається».

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Мінфін у серпні не буде розміщувати індексовані й валютні ОВДП

Міністерство фінансів України в серпні не має наміру розміщувати індексовані й номіновані в іноземній валюті облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), а пропонуватиме ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Про це йдеться в Графіку розміщення ОВДП на серпень 2012 року, оприлюдненому на сайті міністерства. Як свідчать попередні місяці, до графіка можуть вноситися зміни. Так, за липень ц.р. він змінювався тричі, за червень — двічі й і т.д.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП оприлюднено після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня 2012 року єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені ц.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів у січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, у т.ч. за рахунок продажу ОВДП - 49,489 млрд грн, єврооблігацій - 15,986 млрд грн.

На погашення держборгу за вказаний період було спрямовано за внутрішніми зобов'язаннями - 19,091 млрд грн, за зовнішніми - 13,749 млрд грн, а на витрати з обслуговування - 8,816 млрд грн і 3,724 млрд грн відповідно.

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Мінфін випустить валютні казначейські зобов'язання для населення

Валютні казначейські зобов'язання (КЗ), номіновані в доларах США, будуть випущені Міністерством фінансів України наприкінці вересня – на початку жовтня п.р. Про це повідомив директор генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України Олексій Ткаченко, повідомляється на сайті відомства.

“Планується їх випуск на кінець вересня — початок жовтня. Рішення вже прийнято, але це пов'язано з тим, що потрібно ще надрукувати ці казначейські зобов'язання”, - сказав О.Ткаченко.

За його словами, первинне розміщення проводитиметься через “Ощадбанк”. Крім того, банк проводитиме двостороннє котирування цих паперів як на їх продаж, так і на купівлю. При цьому банкір запевнив, що ціна дострокового зворотного викупу КЗ може відрізнятися від ціни продажу максимум на 1%. Прибутковість паперів може бути на рівні 8-10% річних.

КЗ будуть випущені в паперовій формі номіналом 500 дол. Вони будуть безіменними з терміном обігу два роки з піврічним купоном.

Раніше Нацбанк заявляв про те, що не бачить загроз для економіки від випуску внутрішніх валютних урядових зобов'язань.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня парламент дозволив здійснювати емісію казначейських зобов'язань України в іноземній валюті для населення, прийнявши відповідний закон «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» щодо казначейських зобов'язань». Документом були внесені поправки до Податкового кодексу, згідно яким інвестиційний дохід за КЗ звільняється від оподаткування.

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На розробку Скіфської ділянки Чорноморського шельфу подано 2 заявки, Фороської - жодної

Міністр екології і природних ресурсів України Едуард Ставицький заявив, що майбутній переможець, якому дістанеться право на розробку Скіфського родовища, що знаходиться на шельфі Чорного моря, має сплатити до бюджету України рекордну суму бонусу - 2,4 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, організатори конкурсу мали сумніви щодо того, чи відбудеться конкурс.

«Це перший випадок. Раніше таких бонусів у світовій практиці не існувало. І тому були певні моменти, коли ми нервували, чи відбудеться взагалі конкурс. Проте зараз всі переживання позаду», - відзначив Е.Ставицький.

Він уточнив, що компанія-переможець буде відома протягом місяця.

Як повідомляв УНІАН, на участь у конкурсі з розробки Скіфської нафтогазоносної ділянки, розташованої на шельфі Чорного моря, подано дві заявки, на Фороську ділянку заявок від претендентів не надійшло.

Перша заявка надійшла від компанії "LUKOIL Overseas Ukraine B.V.". Другу заявку оформили спільно одразу чотири компанії - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Розробка родовища вестиметься згідно з угодою про розподіл продукції (УРП).

За оцінками уряду, загальні інвестиції у Скіфську ділянку (глибоководний шельф Чорного моря) площею 16 тисяч квадратних кілометрів оцінюються у 10-12 мільярдів доларів. Прогнозований щорічний об'єм видобутку газу - до 3-4 мільярдів кубометрів.

Загальні інвестиції у Фороську ділянку площею 13 тисяч квадратних кілометрів оцінюються в 8-10 мільярдів доларів. Прогноз щодо видобутку - до 2-3 мільярдів кубометрів на рік.

На тлі безрезультатних переговорів з Росією про зниження вартості газу, що імпортується, Україна поставила мету наростити власний видобуток газу і нафти.

У травні Україна провела конкурси на укладання УРП на Юзовському і Олесському родовищах сланцевого газу, переможцями яких визнано компанії Shell і Chevron відповідно.

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Україна у вересні поверне МВФ 1 млрд доларів

Україна у вересні виплатить Міжнародному валютному фонду 1 мільярд доларів за кредитом stand-by 2008 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю центральним телеканалам країни, яке транслює у п'ятницю, 3 серпня, Перший національний телеканал.

"Ми тільки недавно повернули 1,5 мільярда доларів кредиту, і ось зараз у вересні будемо повертати ще один мільярд", - сказав він.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд дол. У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділено не були.

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Президент схвалив здійснення емісії казначейських зобов'язань у валюті

Президент України Віктор Янукович підписав Закон №5034-VI «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо казначейських зобов’язань».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо казначейських зобов‘язань».

Законом передбачено, що номінальна вартість казначейських зобов‘язань України може бути визначена у національній або іноземній валюті.

Продаж, виплата грошового доходу та погашення казначейських зобов'язань України здійснюється в національній або іноземній валюті відповідно до умов їх розміщення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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НКРЗІ затвердила порядок здійснення держнагляду за ринком телекомунікацій

На черговому засіданні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), затверджено Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗІ.

Згідно з повідомленням, ухвалення цього документа «є черговим кроком у напрямі вдосконалення законодавства» в частині здійснення державного нагляду за виконанням законодавства про телекомунікації.

Нині державний нагляд за ринком телекомунікацій регламентований рішенням НКРЗ України "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій" від 27.10.06 р. № 426, яке зареєстроване у Мін’юсті 17.11.06 р. під № 1207/13081. У даний час норми цього документа не узгоджуються з низкою норм Закону України «Про телекомунікації» внаслідок внесення до останнього змін Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, які здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг», а в деяких положеннях суперечать цим законам.

На початку поточного року в НКРЗІ було розроблено проект Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, який відповідає нормам чинного законодавства. Проект Порядку був прийнятий за основу рішенням комісії № 89 від 23.02.2012 р. і пройшов громадське обговорення.

У затвердженому у п'ятницю, 3 серпня, НКРЗІ Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, зокрема, визначено: порядок організації державного нагляду за ринком телекомунікацій; порядок проведення планових і позапланових перевірок і основні завдання державного нагляду, серед яких контроль за якістю телекомунікаційних послуг, за наявністю передбачених законом ліцензій та інших дозвільних документів, перевірка виконання операторами, провайдерами телекомунікацій ліцензійних умов законодавства, стандартів, інших нормативних документів у сфері телекомунікацій, запобігання, виявлення і усунення порушень законодавства суб'єктами ринку телекомунікацій під час здійснення ними діяльності. Порядком визначено також права та обов'язки суб'єктів ринку телекомунікацій і комісії під час здійснення державного нагляду.

Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій» буде направлено комісією для узгодження у Державну службу України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва.

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Росія посилює контроль на кордоні з Україною через спалах АЧС

Москва. Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) ухвалила рішення посилити контроль у пунктах пропуску через державний кордон Росії у Бєлгородській області у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Россільгоспнагляду.

«Ухвалено рішення про посилення контролю в пунктах пропуску через державний кордон. Управління Россільгоспнагляду по Бєлгородській області акцентувало увагу на необхідності введення жорсткого контролю за переміщенням продукції тваринного походження в ручній поклажі пасажирів, що слідують з України і, зокрема, із Запорізької області, де зареєстровано вогнище АЧС», - сказано у повідомленні.

Крім того, заступник керівника Россільгоспнагляду Микола Власов надіслав у територіальні управління відомства лист, у якому вказано, що «забороняється транзит через Запорізьку область свинини на/через територію Російської Федерації, незалежно від способу її упакування і видів транспорту».

Також він доручив забезпечити проведення повного ветеринарного огляду підконтрольних вантажів, що слідують з України всіма видами транспорту у встановленому порядку (зокрема, ручній поклажі, багажі, поштових відправленнях), з метою недопущення забороненої до ввезення у Російську Федерацію продукції.

Нагадаємо, що Білорусь з 3 серпня заборонила ввезення свинини із Запорізької області через поширення у регіоні африканської чуми свиней.

Як повідомляв УНІАН, Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області у зв'язку зі спалахом на території області захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).

Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочивальниками з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

У вогнищі виникнення хвороби проводяться оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней – висококонтагіозне захворювання, що протікає в гострій формі, характеризується швидким перебігом і високою смертністю тварин (98-100%). Засобів лікування і специфічної профілактики цієї хвороби не існує.

Для людини африканська чума свиней не є небезпечною.

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Азаров нагадав Бразилії про фінансування будівництва космодрому Алкантара

Прем'єр-міністр України Микола Азаров нагадав бразильській стороні про фінансування будівництва космодрому Алкантара в рамках українсько-бразильського проекту із створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4".

Як повідомляє Департамент інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, відповідну заяву М.Азаров зробив у ході зустрічі з міністром науки, технологій і інновацій Бразилії Марком Антоніо Рауппом у п'ятницю, 3 серпня.

"Наша співпраця в космічній галузі в рамках програми "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара вступає в завершальну стадію, тому ми хочемо звернути вашу увагу на необхідність позитивного рішення бразильської сторони щодо фінансування будівництва об'єкта. Зі свого боку, хочу вас поінформувати про те, що практично завершено розробку пускового стола. І ви сьогодні зможете відвідати Дніпропетровський завод (КБ "Південне") і на власні очі побачити це устаткування", - сказав М.Азаров.

Він нагадав, що за проектом "Циклон-4" українська сторона здійснює розробку і виготовлення наземного технологічного устаткування, яке необхідне для виконання повного комплексу робіт з ракетою-носієм на пусковому центрі Алкантара в процесі підготовки до запуску української ракети-носія "Циклон-4". Водночас бразильська сторона здійснює будівництво капітальних споруд і комунікацій на всіх об'єктах наземного комплексу.

Голова уряду додав, що вже нині фахівці обох країн приступили до обговорення спільної розробки і створення ракети-носія нового покоління "Циклон-5" і кооперації із створення супутників.

"Надзвичайно цікава спільна розробка ракетоносія нового покоління "Циклон-5" і кооперація у створенні супутників і моторобудуванні, також ми готові співпрацювати з бразильською стороною щодо створення спільних підприємств, які випускатимуть продукцію за українськими технологіями", - зазначив М.Азаров.

У свою чергу, М.Раупп зазначив, що позитивний досвід співпраці України і Бразилії в космічній галузі необхідно поширювати й на інші сфери. "Наші перспективи розвитку космічної галузі є надзвичайно перспективними - необхідно цей позитивний досвід поширювати й на інші сфери", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, запуск ракети «Циклон-4» з бразильського космодрому Алкантара, спочатку запланований на 2011 рік, неодноразово переносився через проблему з фінансуванням. У січні 2011 року голова парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко заявляв про те, що проект може бути зірвано у зв'язку з тим, що український уряд своєчасно не виділив для його реалізації бюджетні кошти. 5 квітня 2011 року Верховна Рада прийняла закон, яким до Бюджетного кодексу було внесено зміни, необхідні для вирішення питання фінансування зобов'язань України в рамках проекту «Циклон-4».

Раніше також повідомлялося, що в Бразилії були затримки з будівництвом космодрому «Aлкантара» через несприятливі погодні умови, а також через зміну влади в країні.

Довідка УНІАН. Договір між Україною і Бразилією про довгострокову співпрацю з використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара підписано 21 жовтня 2003 року. Будівництво комплексу в Бразилії розпочалося у вересні 2010 року, фінансування проекту здійснюється навпіл українською і бразильською сторонами. Загальна вартість проекту оцінюється майже в 500 млн. дол. Проектом передбачено створення космічного пускового центру на території діючого бразильського космодрому Алкантара. Перший пуск ракети-носія "Циклон-4" заплановано на кінець 2013 року.

«Циклон-4» є поліпшеним варіантом триступінчатої ракети-носія «Циклон-3», призначеної для оперативного і високоточного виведення на кругові, геостаціонарні і сонячно-синхронні орбіти космічних апаратів різного призначення з космодрому в Алкантарі. Він дасть змогу виводити супутники масою до 5,5 т на кругову орбіту заввишки 500 км і масою до 1,8 т – на геоперехідну орбіту.

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УНІАН