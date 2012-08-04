Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо Сирії

Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів прийняла у п'ятницю, 3 серпня, резолюцію щодо Сирії.

Як передає "РІА Новости", резолюцію підтримали 133 країни, проти проголосували 12, утрималася 31 країна.

Ініційована спочатку Саудівською Аравією резолюція зазнала значних змін у процесі підготовки, з неї були вилучені висунуті Лігою арабських держав заклики до санкцій проти Сирії й усунення Президента Башара Асада. Проте, в тексті переважає засудження сирійської влади, а не озброєної опозиції, яка добивається повалення уряду.

Резолюція ГА ООН, на відміну від резолюцій Ради Безпеки, носить виключно рекомендаційний і декларативний характер.

Зокрема, в документі міститься прохання до спеціального представника ООН і Ліги арабських держав у Сирії "сфокусуватися на мирному механізмі здійснення переходу до плюралістичної, демократичної цивільної держави з рівністю в цивільних правах і свободах".

Наразі посаду спецпосланця обіймає колишній генеральний секретар ООН Кофі Аннан, мандат якого закінчується 31 серпня. Напередодні він заявив, що не залишиться на цій посаді в разі продовження мандата.

В результаті конфлікту в Сирії, що почався в березні 2011 року, загинули, за даними представників ООН, понад 16 тисяч осіб.