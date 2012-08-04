Військова авіація в неділю здійснить польоти над містами України для перевірки ПВО

У неділю, 5 серпня, авіація Повітряних Сил ЗС України, відпрацьовуючи планові заходи бойового чергування та з метою перевірки системи протиповітряної оборони держави, здійснить польоти над містами України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Тренування відбуватимуться у суворій відповідності до вимог правил авіаційної безпеки. Літаки здійснюватимуть проліт над містами без виконання фігур складного та вищого пілотажу.

Під час перельотів між містами, у дозволених заходами безпеки повітряних зонах, екіпажі бойових літаків відпрацюють, зокрема, елементи ведення повітряного бою, удосконалять навички виконання завдань з прикриття повітряного простору.

По завершенню тренування усі літаки повернуться на аеродроми базування.