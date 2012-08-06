Curiosity здійснив успішну посадку на Марсі
09:21, 06 серпня 2012Різне
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Марсохід Curiosity після восьмимісячного перельоту здійснив успішну посадку в районі кратера Гейла на Марсі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на НАСА.
Curiosity проводитиме детальні геологічні і геохімічні дослідження, вивчатиме атмосферу і клімат планети, шукатиме воду та її сліди, органічні речовини.
Ці дані допоможуть визначити, чи був колись Марс придатним для життя, і чи є на ньому місця, придатні для життя зараз.
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