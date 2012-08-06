Curiosity здійснив успішну посадку на Марсі

Марсохід Curiosity після восьмимісячного перельоту здійснив успішну посадку в районі кратера Гейла на Марсі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на НАСА.

Curiosity проводитиме детальні геологічні і геохімічні дослідження, вивчатиме атмосферу і клімат планети, шукатиме воду та її сліди, органічні речовини.

Ці дані допоможуть визначити, чи був колись Марс придатним для життя, і чи є на ньому місця, придатні для життя зараз.