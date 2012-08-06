Анонс на 6 серпня

06.08.2012 Прес-конференція про заборону реклами тютюну Київ вітає призера «Нової хвилі-2012» Азаров відвідає автошколу

* Прес-конференція на тему: "Заборона реклами тютюну: громадськість і Державна інспекція із захисту прав споживачів об'єднують зусилля для виконання антитютюнового законодавства". Учасники: Сергій Орєхов, голова Держінспекції із захисту прав споживачів України; Ольга Соколова, заступник голови Держінспекції із захисту прав споживачів України; Микола Поліщук, екс-міністр охорони здоров'я. * Голова КМДА Олександр Попов привітає призера «Нової хвилі-2012» Марічку Яремчук. * Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідає автошколу із підготовки водіїв транспортних засобів. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу – тел. (044) 590-45-63.

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