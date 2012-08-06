ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Мінфін націлився на валюту українців «під подушками» пише: уряд у кінці вересня – на початку жовтня випустить валютні казначейські зобов'язання для населення. Незважаючи на пропоновані за цими паперами конкурентні відсоткові ставки, експерти сумніваються у значному попиті на них з боку українців.

http://delo.ua/finance/minfin-nacelilsja-na-valjutu-ukraincev-pod-podushkami-182598/

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Також «Дело» в публікації «Україна може втратити найбільше феросплавне виробництво» пише: у вересні 2012 року Стахановський завод феросплавів буде змушений зупинити 50% потужностей, а Запорізький завод феросплавів уже нині на межі повної зупинки виробництва.

http://delo.ua/business/ukraina-mozhet-lishitsja-krupnejshego-ferrosplavnogo-proizvodstva-182513/

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«Дело» в публікації «Італія поки що не просить фіндопомоги у ЄС» пише: глава Центрального банку Італії Іньяціо Віско заявив у неділю, що не бачить потреби у запиті про фінансову допомогу в Євросоюзу.

http://delo.ua/world/italija-poka-ne-prosit-finpomoschi-u-es-182602/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гостинний двір підготували до приватизації», у якому пише: Віктор Янукович підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів для сприяння іпотечному кредитуванню". Одним із пунктів перехідних положень документа значиться виключення Гостинного двору у Києві (Контрактова площа, 4) з переліку пам'ятників культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

http://www.kommersant.ua/doc/1996073

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Більше взяти нічого», в якому пише: держава у липні одержала найменший дохід від початку року – до загального фонду держбюджету надійшло 18,9 млрд грн, що на 3 млрд грн менше, ніж у липні минулого року. Це підтверджує факт охолодження української економіки, але є й альтернативна думка. Скорочення доходів у липні експерти пояснюють тим, що в червні доходи бюджету було збільшено на 8 млрд грн, зокрема за рахунок фіскального тиску на бізнес. Значить, падіння податкових надходжень, можливо, неминуче і в серпні.

http://www.kommersant.ua/doc/1996078

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Хто і за чиєю протекцією йде у нардепи в Україні» пише: до Верховної Ради йдуть батьки, дружини і брати відомих держдіячів, політологи дали свою оцінку цього факту.

http://www.segodnya.ua/news/14420571.html

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Також «Сегодня» в публікації «До зими картопля подорожчає на 30% - експерт» пише: до жовтня ціни на коренеплід залишаться незмінніми, запевняє фахівець.

http://www.segodnya.ua/news/14420592.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Уряд полегшить ввезення дорогих потужних автомобілів» пише: вступ до СОТ дасть змогу заощадити російським любителям дорогих потужних машин. РФ обіцяє знизити для них мита нижче за 15%, запланованих для основної маси автомобілів. Наприклад, мита на кросовери з об'ємом двигуна понад 4,2 л знизяться до 2019 р. до 10%. Преференції торкнуться машин, які майже не виготовляються у Росії.

http://www.vedomosti.ru/auto/news/2538311/chem_moschnee_tem_deshevle

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Також «Ведомости» в публікації «Посуха вже вносить корективи у ціни на продукти харчування» пише: посуха вже почала вносити корективи у ціни на продукти харчування. Постачальники зернових і хліба попереджають продавців про підвищення відпускних цін. Зростання становитиме до 20%...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2538231/produkty_podorozhayut

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«Известия» у публікації «Держава засудить держкомпанії за непрофільні операції» пише: «Росатом» і Сбербанк виступили проти нового механізму узгодження операцій компаній з держчасткою.

http://izvestia.ru/news/532138

(УНІАН)