У Києві чиновник вимагав хабар у 160 тис. грн

Прокуратурою Печерського району Києва порушено кримінальну справу стосовно одного із заступників начальника Державного управління охорони навколишнього середовища в м. Києві та двох його пособників, які вимагали хабар у 160 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, посадовець вимагав та через пособників отримав від підприємця хабар за погодження матеріалів обстеження зелених насаджень на Набережному шосе.

Справу порушено за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в отриманні хабара).

Слідчими прокуратури кошти вилучено, а посадовця і двох співучасників злочину затримано. Досудове слідство у справі триває.