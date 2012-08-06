Львів готує заявку на проведення зимової Олімпіади-2022

Львів добре впорався із проведенням Євро-2012, тому місто спільно із Національним олімпійським комітетом України планує підготувати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це заявив директор міського Департаменту Євро-2012 Олег Засадний.

«Зараз стадія, коли міста приймають рішення, чи подавати від себе заявку, чи ні. Перший етап починається через рік. Для нас важливим було рішення уряду про те, щоб країна підтримувала рішення про підготовку заявки. Оскільки це надзвичайно великі кошти, то місто ніколи не зможе виділити такий бюджет. Рішення держави є надзвичайно важливим. Тому ми сьогодні працюємо з МОК, НОК та урядом України у цьому питанні. Цей шлях є довгим, він непростий, але він насправді дає і країні, і місту нові шанси для того, щоб заявити про себе світу», – скаазв О.Засадний.

За його словами, є величезний обсяг роботи, й основна відмінність Олімпіади від Єврочемпіонату – більший проміжок часу, більш складні логістичні питання.

«Євро показало, що ми можемо впоратись з великими подіями і могли б успішно прийняти і чвертьфінал, і півфінал», – додав О.Засадний.

Як відомо, Україна в 2014 році має намір подати заявку на участь у конкурсі на право проведення зимової Олімпіади 2022 року. Загальна вартість необхідних для цього заходів попередньо оцінена в 12 млрд дол.

Раніше Президент Віктор Янукович наголосив, що Україна докладе усіх зусиль, щоб реалізація проекту "Олімпійська надія 2022" із проведення в українських Карпатах зимової Олімпіади-2022 стала можливою.

31 липня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Міжнародний олімпійський комітет позитивно оцінює перспективи України прийняти зимову Олімпіаду 2022 року.