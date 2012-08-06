Анонс на 7 серпня

* Відбудуться Загальні Збори Конфедерації будівельників України (КБУ). Розглядатимуться питання: підсумки роботи КБУ за 2011-2012 рр.; затвердження змін до Статуту КБУ; обрання президента КБУ та Голови Ради директорів. Запрошені: голова Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики В.Рибак, голова Держархбудінспекції О.Рибак; міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ А.Близнюк і заступник Київського міського голови - секретар Київради Г.Герега.

* Прес-конференція на тему: «Наслідки спеки для економіки України». Організатор - ГолосUA. Учасники: народний депутат, представник фракції Компартії України Сергій Гордієнко, експерт з питань економіки та АПК Володимир Коновальчук, керівник центру досліджень сільського господарства, продовольства та відновлюваних джерел енергії Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, в.о. керівника "Німецько-українського аграрного діалогу" Олег Нів'євський.

* Відбудеться брифінг першого заступника головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігоря Бреуса на тему: «Забезпечення літніх пасажирських перевезень».

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