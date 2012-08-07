ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Кількість збиткових банків в Україні зросла до 19-ти» пише: кількість збиткових банків в Україні за підсумками другого кварталу зросла до 19, або до 11% від загального числа діючих в країні кредитно-фінансових установ...

http://delo.ua/finance/kolichestvo-ubytochnyh-bankov-v-ukraine-vozroslo-do-19-ti-182641/

* * *

Також «Дело» у публікації «Німеччина наполягає на виключенні Греції з єврозони» пише: міністр фінансів Баварії Маркус Зедер заявив, що необхідно виключити Грецію з єврозони вже до кінця року. На його думку, з Грецією слід вчинити жорстко, щоб іншим не кортіло...

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-germanija-nastaivaet-na-iskljuchenii-grecii-iz-evrozony-182685/

* * *

«Дело» у публікації «Партія МММ зможе брати участь у виборах - ЦВК» пише: заступник голови ЦВК Андрій Магера повідомив, що Центральній виборчій комісії достатньо завіреної Міністерством юстиції України статуту партії «МММ», щоб вона мала всі шанси бути допущеною до виборів...

http://delo.ua/ukraine/partija-mmm-smozhet-uchastvovat-v-vyborah-cik-182609/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Долар залишається в ціні», в якому пише: складна ситуація на міжбанку змушує НБУ активніше втручатися в його роботу. Незадоволений попит на валюту змусив Нацбанк продати з резервів максимальну в цьому році суму - $1,2 млрд. Учасники ринку говорять, що попит на валюту викликаний лише психологічним чинником - очікуванням девальвації гривні. За їхніми прогнозами, в серпні-вересні валюту все так само будуть скуповувати, а значить, восени у великих гравців може не залишитися гривневих коштів, щоб чинити тиск на курс...

http://www.kommersant.ua/doc/1996691

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бідним обіцяють допомогу», в якому пише: парламенту запропонували затвердити Соціальний кодекс, яким буде розширено перелік видів соціальної допомоги. Поряд з наданням матеріальної державної підтримки малозабезпеченим сім'ям можуть з'явитися різні види допомоги бідним - від безкоштовного житла до позики на відкриття бізнесу. На думку експертів, це копія західного механізму надання фінансової підтримки, але допомогти всім бідним в бідній країні - завдання практично нездійсненне...

http://www.kommersant.ua/doc/1996818

* * *

Газета «Сегодня» в матеріалі «Скільки насправді коштують кавуни і за яку суму ягоди купують українці» пише: до середини серпня «смугасті» можуть впасти в ціні на 50 копійок. Експерти ж стверджують, що урожай не дуже щедрий...

http://www.segodnya.ua/news/14420988.html

* * *

Також «Сегодня» у публікації «Кияни стали більше їсти і менше пити» пише: у столиці покращилася народжуваність і виросли доходи, але шлюбів стало менше...

http://www.segodnya.ua/news/14421135.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Буре вугілля - назад у майбутнє ...» пише: неефективне управління вугледобувними підприємствами, зношеність обладнання, відсутність підтримки галузі з боку держави практично призвели до припинення видобутку бурого вугілля. Однак висока ціна на російський газ змусила українську владу переглянути свої погляди на цей вид палива...

http://economics.unian.net/ukr/detail/136018

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Розмови про кризу не заважають споживачам в Росії нарощувати витрати» пише: європейські споживачі відреагували на кризу - вони почали заощаджувати. У Росії багато говорять про кризу, але споживачі поки лише збільшують витрати...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2582711/rossiyane_tratyat_kogda_evropa_ekonomit

* * *

Також «Ведомости» у публікації «Бернанке оголосив ВВП хибним сигналом для регуляторів» пишуть: поки світові ринки чекають від голови ФРС Бена Бернанке нових заходів зі стимулювання економіки, він оголосив ВВП хибним сигналом для регуляторів, закликавши підвищувати натомість рівень щастя людей...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2582741/lzheekonomika_schastya

* * *

Видання «Известия» в публікації «Підприємства зобов'яжуть купувати «зелену» електроенергію Вексельберга» пише: до кінця 2013 року потужність російських сонячних електростанцій зросте удесятеро, а з 2014-го російські компанії отримають норматив обов'язкового закупівлі «зеленої» електрики...

http://izvestia.ru/news/532219

(УНІАН)