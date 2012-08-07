На Троєщині через прорив труби підтоплено автостоянку

У Деснянському районі Києва по вул. Бальзака, 52/22, вчора, 6 серпня, о 17.13 було виявлено витік з водопровідної магістралі Д=900 мм.

Про це повідомляє прес-служба Водоканалу.

До моменту локалізації пошкодження на водопроводі відбулося значне падіння тиску у мережі, що спричинило тимчасову відсутність води абонентам частини Деснянського району.

Витік аварійні бригади оперативно локалізували, було здійснено необхідне переключення і о 18.40 тиск у мережі відновлено. До 22.00 усі роботи з локалізації аварійної ситуації були завершені.

Через порив магістралі відбулося підтоплення автостоянки.

Наразі на місці працює бригада водоканалу. Із 11:00 7 серпня розпочалися роботи з ліквідації пошкодження на мережі.

Для відновлення магістралі проводиться розкопка на зеленій зоні та частково на в’їзді до автостоянки по вул. Бальзака, 52/22.

На час проведення відновлювальних робіт абоненти вказаного району не будуть відключені від холодного водопостачання.

В той же час у Деснянському осередку партії «Батьківщина» розповіли, що вже на 17-ту годину 6 серпня холодна вода затопила машини на двох автостоянках на розі вул. Бальзака-Сабурова. Внаслідок прориву без води залишилася половина мешканців Троєщини.

«Тільки через годину приїхали аварійні служби «Київводоканалу», але не знаючи, де знаходиться заглушка, ще близько години на очах мешканців та власників авто намагалися приборкати водну стихію», - повідомляють у «Батьківщині».

У партії нагадують, що подібні аварії на цій ділянці стаються регулярно. Схожі проблеми мешканці Троєщини пережили в 2009 та у 2010 роках. Тоді внаслідок прориву залило близько ста автомобілів.