Найближчим часом ще 29 українців планують повернутися із Сирії на Батьківщину

Посольство України в Сирії продовжує складати списки громадян України, які хочуть повернутися на Батьківщину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

За його словами, МЗС України активно співпрацює з Міжнародною організацією з міграції, яка поновила свою місію в Сирії, і найближчим часом 29 українців планують повернутися до України за сприяння цієї організації.

За словами О.Дикусарова, скоріш за все, вони будуть відправлені регулярними рейсами, але це питання ще опрацьовується.

Він відзначив, що в Дамаску ситуація покращується, і кількість бажаючих повернутися коригується в режимі реального часу.

«Якщо вчора була одна кількість громадян, які хотіли виїхати, то сьогодні ситуація змінилася і вони вже не хочуть їхати», - сказав він.

Разом з тим, за його словами, в Алеппо спостерігається інша тенденція – раніше не хотіли виїжджати, а зараз, навпаки, є бажання залишити територію Сирії.

О.Дикусаров нагадав, що менш ніж за тиждень Україна вивезла з Сирії понад 230 громадян України, які побажали повернутися на Батьківщину.