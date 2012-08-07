Україна і РФ у вересні продовжать «малювати» кордони в Азовському і Чорному морях

Уповноважені представники України та Росії продовжать роботу над підготовкою проекту договору між Україною і Росією про лінію державного кордону в Азовському та Чорному морях, а також в Керченській протоці в 20-х числах вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

Він повідомив, що 2 серпня в Москві відбулися українсько-російські консультації щодо підготовки цього договору. Зокрема, були обговорені основні елементи проекту договору.

«Домовлено про продовження роботи з цих питань під час зустрічі уповноважених представників України та Росії орієнтовно в 20-х числах вересня», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня у Ялті Президенти України і Росії В.Янукович і В.Путін підписали спільну заяву про делімітацію морського простору в Азовському і Чорному морях, а також у Керченській протоці.

У спільній заяві відзначається, що сторони вважають важливим здійснити делімітацію морських просторів в Азовському і Чорному морях, а також у Керченській протоці, в дусі дружби, добросусідства і стратегічного партнерства, з урахуванням законних інтересів обох держав.

У цьому зв'язку сторони виходять із доцільності після досягнення згоди щодо всіх згаданих просторів укласти відповідну двосторонню угоду.

У документі також відзначається намір сторін забезпечити співробітництво в Азово-Керченській акваторії, включаючи стабільну роботу і розвиток Керч-Єникальського каналу шляхом створення українсько-російської корпорації з управління цією судноплавною артерією.

Довідка УНІАН. Росія і Україна в грудні 2003 року підписали Договір про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Проте питання спільного використання Азовського моря і Керченської протоки досі не врегульоване. Україна наполягає на проведенні лінії розподілу на основі адміністративного кордону між колишніми Радянським Союзом і УРСР, який позначений на картах і планах. Російська сторона вважає, що відповідно до законодавства колишнього СРСР, внутрішні води між республіками Союзу не розмежовувалися.