ТОП-10 (7 серпня)

Фонду держмайна передали пакети акцій чотирьох ТЕЦ для підготовки до приватизації

Україна призупинила ввезення продуктів з білоруського та бразильського підприємств

Мінагропрод прогнозує зниження врожаю картоплі

Fitch поставило на перегляд рейтинги банку “Форум” з негативним прогнозом

Українські труби постачатимуть до РФ без сплати додаткового мита

Мінфін залучив до держбюджету від продажу ОВДП 267,758 млн. грн

У Краснодарському краю через спалах АЧС оголошено режим надзвичайної ситуації

Два українські підприємства виключено з реєстру постачальників продукції до Митного союзу

Білорусь пояснює плісняву у молочній суміші «Беллакт» порушенням режиму зберігання

Україна зацікавлена в китайських технологіях газифікації вугілля - Азаров

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Фонду держмайна передали пакети акцій чотирьох ТЕЦ для підготовки до приватизації

Кабінет Міністрів України передав Фонду держмайна України (ФДМУ) пакети акцій чотирьох теплоелектроцентралей для підготовки до наступної приватизації.

Згідно з постановою уряду № 173 від 6 серпня 2012 року, текст якої оприлюднений на урядовому порталі, держхолдинг "Нафтогаз Україна" повинен передати Фонду пакети акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської ТЕЦ, а також Харківської ТЕЦ-5 в місячний термін.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2012 року президент України Віктор Янукович підписав закон, яким зняв заборону на приватизацію 13 великих ТЕЦ для реалізації програми їхнього технічного переоснащення та залучення недержавних інвестицій шляхом передачі їх в оренду або концесію.

До переліку таких об'єктів, зокрема, включені Дніпродзержинська і Криворізька ТЕЦ, Сєвєродонецька та Лисичанська ТЕЦ, Харківська ТЕЦ-5 і ТЕЦ "Есхар", Сімферопольська, Камишбурунська ТЕЦ і Сакські теплові мережі, Севастопольська, Миколаївська, Одеська і Херсонська ТЕЦ.

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Україна призупинила ввезення продуктів з білоруського та бразильського підприємств

Україна призупинила ввезення продуктів з білоруського та бразильського підприємств.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

За результатами досліджень, проведених Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, в мороженій свинині виробництва SADIA SA SIF 1 (Бразилія) виявлено невідповідність за мікробіологічними показниками (Listeria monocytogenes). Розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України ввезення на територію України всіх продуктів тваринного походження виробництва SADIA SA SIF 1 тимчасово призупинено.

Співробітники інституту також виявили в сухій молочній суміші для дитячого харчування "Беллакт Біфідо 2" виробництва підприємства Волковиське ВАТ "Беллакт" (Білорусь) невідповідність за мікробіологічними показниками (пліснява). Розпорядженням головного держінспектора ветмедицини ввезення на територію України всіх продуктів тваринного походження виробництва Волковиське ВАТ "Беллакт" також тимчасово призупинено.

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Мінагропрод прогнозує зниження врожаю картоплі

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує зниження урожаю картоплі поточного року на 5% проти минулого року - до 23 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства з посиланням на слова заступника міністра аграрної політики і продовольства Олександра Сеня.

«Площа посадки картоплі цього року становить 1,4 млн га, що на рівні минулого року. Погодні умови в основних регіонах, де вона вирощується, - у північних і центральних областях - можна визначити як задовільні. Це дає можливість очікувати на врожай картоплі (за даними регіонів) обсягом близько 23 млн тонн», - повідомив заступник міністра.

Він також відзначив, що Україна щорічно споживає в середньому близько 6 млн тонн, таким чином одержаного урожаю буде достатньо для забезпечення споживчого попиту.

Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні в 2011 році виробництво картоплі збільшилося на 29,6% проти 2010 р. і становило 24,2 млн. тонн.

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Fitch поставило на перегляд рейтинги банку “Форум” з негативним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило на перегляд рейтинги (включаючи довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті «B») банку “Форум” з негативним прогнозом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Fitch.

“Проведена рейтингова дія була виконана після недавнього оголошенням про те, що український Smart Holding придбає 96% у банку “Форум” в існуючого акціонера банку, Commerzbank AG. За інформацією, одержаною агентством, продаж, ймовірно, буде проведено протягом наступних трьох-чотирьох місяців”, - йдеться в повідомленні.

Fitch очікує виключити рейтинги із списку Rating Watch «Негативний» і знизити РДЕ банку найближчим часом, до завершення продажу, що відображатиме зниження ймовірності отримання банком зовнішньої підтримки з боку його нового акціонера.

Перш ніж зняти статус Rating Watch «Негативний», Fitch намагатиметься одержати роз'яснення від Smart Holding щодо планів стосовно банку “Форум” і від обох акціонерів стосовно потенційної внутрішньої підтримки ліквідності.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service понизило довгостроковий депозитний рейтинг банку «Форум» у національній валюті з «В2» до «В3», прогноз рейтингу «негативний». Також знижено рейтинг за національною шкалою з рівня A3.ua до Baa3.ua.

Наприкінці липня підконтрольний українському бізнесменові Вадиму Новінському Смарт-холдинг повідомив про досягнення угоди з німецьким банком Commerzbank AG про придбання 96% акцій українського банку «Форум».

Покупець не називає суму операції, посилаючись на домовленість про нерозголошування її умов.

Наразі угода про операцію перебуває на етапі узгодження в регуляторних органах.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створено в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2012 року становили 10,47 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 6,29 млрд грн, зобов'язання - 7,84 млрд грн, статутний капітал - 5,93 млрд грн, власний капітал – 1,5 млрд грн.

Банк «Форум» (Київ) у січні-червні 2012 року одержав 2,6 млн. грн прибутку проти 549,37 млн. грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Німецький Commerzbank на 1 квітня 2012 року володів 96,0635% акцій банку «Форум».

Смарт-холдинг – одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусуванням на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство.

Стратегія Смарт-холдингу спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем активів групи шляхом збільшення його вартості в довгостроковій перспективі і пошуку нових напрямів для розвитку бізнесу. Інвестиційна діяльність Смарт-холдингу сфокусована на інвестиціях як до України, так і в країни СНД і Східної Європи.

Смарт-холдинг бере участь у проектах як стратегічний або портфельний інвестор.

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Українські труби постачатимуть до РФ без сплати додаткового мита

Українські труби постачатимуть до РФ без сплати додаткового мита.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, уряд 6 серпня 2012 прийняв розпорядження про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про регулювання поставок деяких видів сталевих труб з України на території Республіки Білорусь і Російської Федерації від 23 вересня 2011 року та надав відповідні повноваження на його підписання.

Метою підписання Протоколу до Угоди є забезпечення доступу деяких видів української трубної продукції до Російської Федерації без сплати додаткового антидемпінгового мита до кінця 2012 року. Проект протоколу передбачає квоти у поставках деяких видів сталевих труб до Росії в період з серпня по 31 грудня 2012 року в розмірі 150 тис. тонн.

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Мінфін залучив до держбюджету від продажу ОВДП 267,758 млн. грн

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету від продажу на аукціоні у вівторок п'ятирічних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 267,758 млн. грн. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Середньозважена прибутковість паперів становила 14,18%. Мінфін задовольнив усі три заявки, які були подані на купівлю паперів.

На семирічні папери, які також пропонувалися до продажу на аукціоні, попиту не було.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін заявив, що в серпні не має наміру розміщувати індексовані та номіновані в іноземній валюті ОВДП, а пропонуватиме ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП обуло оприлюднено після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені п.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів у січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, в т.ч. за рахунок продажу ОВДП — 49,489 млрд грн, єврооблігацій — 15,986 млрд грн.

На погашення держборгу за вказаний період було спрямовано за внутрішніми зобов'язаннями 19,091 млрд грн, за зовнішніми — 13,749 млрд грн, а на витрати з обслуговування — 8,816 млрд грн і 3,724 млрд грн відповідно.

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У Краснодарському краю через спалах АЧС оголошено режим надзвичайної ситуації

У Краснодарському краю Росії оголошено режим надзвичайної ситуації у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС).

Як повідомили УНІАН у прес-службі губернатора краю, відповідне рішення ухвалене на засіданні Раді безпеки краю.

На засіданні губернатор краю Олександр Ткачов відзначив, що спалахи інфекції зафіксовано у 5 районах краю – на підприємствах Усть-Лабінського, Червоноармійського, Калінінського, Кореновського і Северського районів.

Він звернув увагу, що зараження найбільших добре захищених комплексів у різних районах краю сталося майже одночасно. Таке, на думку глави краю, може бути тільки в одному випадку – якщо йдеться про диверсію, сплановане занесення інфекції ззовні.

«Тут необхідний серйозний підхід правоохоронних органів. Ще одна причина трагедії – безлад і порушення санітарних правил і, як наслідок, сприятливий ґрунт для занесення зарази», - сказав О.Ткачов.

При цьому він повідомив, що багато господарств намагалися «замести сліди». «Не те що проби матеріалу загиблих свиней не відправляли на аналіз – а тижнями навіть не повідомляли про той, що сталося. Ночами закопували мертвих свиней і поспішали реалізувати клінічно здорове поголів'я», - сказав він.

За словами губернатора, якщо ситуація не зміниться, в краю може бути введено повний карантин.

Як відомо, Краснодарський край знаходиться в безпосередній близькості від кордону України.

Як повідомляв УНІАН, Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області у зв'язку зі спалахом на території області африканської чуми свиней.

Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

В осередку виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається у разі прямого контакту хворих тваринних і здорових, через продукти зі свинини, кліщами, а також механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, що захворіли, гине.

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Два українські підприємства виключено з реєстру постачальників продукції до Митного союзу

Два українські підприємства - ТОВ «Атлантик» і ПАТ «Комбінат Придністровський» - виключено з реєстру організацій, що володіють правом ввезення продукції тваринного походження на ринок країн Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд, РФ).

«Відповідно до звернення голови ветеринарно-фітосанітарної служби України Володимира Горжеєва, Россільгоспнагляд виключив з Реєстру організацій, які володіють правом ввезення товарів, що підлягають державному ветеринарному нагляду, українські підприємства ТОВ «Атлантик» і ПАТ «Комбінат Придністровський», - йдеться у повідомленні.

Відомство пояснює, що під час недавнього візиту в Україну фахівців Россільгоспнагляду і ветеринарних наглядових служб Білорусії і Казахстану планувалося проінспектувати 31 підприємство, проте два підприємства, що попередньо були включені в програму, відмовилися від перевірки.

Також повідомляється, що голова Держветфітослужби України В.Горжеєв повідомив Россільгоспнагляд про готовність українських фахівців відвідати з інспекційною перевіркою ВАТ «Липецький хладокомбінат» і ВАТ «Білгородський хладокомбінат», які зацікавлені у постачанні продукції на український ринок.

Терміни інспекційної поїздки будуть узгоджені в робочому порядку.

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Білорусь пояснює плісняву у молочній суміші «Беллакт» порушенням режиму зберігання

У Департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі заявляють, що ознаки плісняви у молочній суміші ВАТ «Беллакт», що поставляється до України, могли з’явитися через порушення режиму зберігання.

Про це УНІАН повідомило джерело в Департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі.

«Зараз ми розбираємося з українською стороною і просимо офіційні документи. Розбиратимемося і з «Беллактом». За попередньою інформацією, партія продукції, до якої українська сторона пред'явила претензії, раніше вже проходила перевірку, і все було у порядку. Не виключено, що продукцію просто неправильно зберігали, через чого в ній і завелася пліснява», - припустив представник Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Україна припинила ввезення продуктів з білоруського і бразильського підприємств. Про це повідомила у вівторок, 7 серпня, прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

За наслідками досліджень, проведених Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи, у мороженій свинині виробництва SADIA SA SIF 1 (Бразилія) виявлено невідповідність за мікробіологічними показниками (Listeria monocytogenes). Розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України ввезення на територію України всіх продуктів тваринного походження виробництва SADIA SA SIF 1 тимчасово припинено.

Співробітники інституту також виявили у сухій молочній суміші для дитячого харчування "Беллакт Біфідо 2" виробництва підприємства Волковиське ВАТ "Беллакт" (Білорусь) невідповідність за мікробіологічними показниками (пліснява). Розпорядженням головного держінспектора ветмедицини ввезення на територію України всіх продуктів тваринного походження виробництва Волковиське ВАТ "Беллакт" також тимчасово припинено.

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Україна зацікавлена в китайських технологіях газифікації вугілля - Азаров

Україна зацікавлена у використанні китайських технологій газифікації вугілля в рамках реалізації проектів із заміщення природного газу, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі із заступником голови правління "Державного банку розвитку Китаю" Лі Цзіпінем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, зустріч відбулася сьогодні в Києві.

"Для нас питання заміщення дорогого імпортного газу вугіллям - це стратегічне питання. Ми зацікавлені в китайських технологіях газифікації вугілля до водовугільного палива», - заявив М.Азаров.

У свою чергу Лі Цзіпінь зазначив, що для реалізації в Україні проекту із заміщення газу вугіллям Держбанк розвитку КНР готовий відкрити кредитну лінію на 3,656 млрд доларів.

"Ви зараз реалізуєте програму із заміщення використання природного газу українським вугіллям. Ця програма зараз знаходиться на стратегічному рівні. Фахівці наших країн вже досягли згоди щодо співпраці в рамках цього проекту, і ми готові надати вам кредит на суму 3,656 млрд дол. США для підтримки цієї програми", - сказав він.

Водночас, заступник голови правління китайського банку позитивно оцінив дії українського уряду щодо надання державних гарантій за цим кредитом.

Він зазначив, що політична і економічна стабільність, яка зараз встановилася в Україні, сприятиме подальшій співпраці з Китаєм.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Державний банк розвитку Китаю підписали протокол про співпрацю із заміщення споживання природного газу вугіллям.

Положення протоколу передбачають можливість відкриття Держбанком розвитку КНР кредитної лінії для фінансування проектів із заміщення споживання природного газу вітчизняним вугіллям на загальну суму 3,656 млрд доларів.

31 липня Верховна Рада України ухвалила закон, яким надаються державні гарантії за цією кредитною лінією.

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УНІАН