ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Мінфін знайшов покупців на 5-річні держоблігації» пише: Міністерство фінансів продало на черговому аукціоні 5-річні облігації внутрішньої державної позики на 268 млн. гривень під середньозважену ставку 14,18% річних.

http://delo.ua/ukraine/minfin-nashel-pokupatelej-na-5-letnie-gosobligacii-182777/

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Також «Дело» в публікації «Пенсійні фонди убезпечать від ризикованих вкладень» пише: Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку підготувала документ, що визначає підстави для блокування виконання розпоряджень керівних компаній (КУА), які займаються інвестуванням активами пенсійних фондів.

http://delo.ua/finance/pensionnye-fondy-obezopasjat-ot-riskovannyh-vlozhenij-182776/

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«Дело» в публікації «Standard & Poor's погіршило прогноз за рейтингом Греції» пише: негативний прогноз означає, що у найближчому майбутньому рейтинг Греції, який зараз перебуває на «сміттєвому» рівні «ССС», може бути знижено.

http://delo.ua/world/standard-poors-uhudshilo-prognoz-po-rejtingu-grecii-182774/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ціни тримаються на низькому старті», в якому пише: споживчі ціни знижуються третій місяць поспіль. При цьому в липні темпи дефляції сповільнилися. Вартість багатьох продуктів харчування і послуг, які на початку літа дешевшали, або не змінилася, або зросла лише на 0,1%. Здешевлення споживчого кошика забезпечили сезонні фрукти та овочі. Проте вже восени ситуація може змінитися, і до кінця року інфляція може сягнути 3,5-4%, прогнозують експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1996810

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Німецькі птахівники зажадали розібратися з кредитами українського Avangardco», в якому пише: власники німецьких птахоферм зажадали від уряду ФРН пояснити, чому він надає держгарантії за експортними кредитами для будівництва птахофабрик українським агрохолдингом Avangardco Олега Бахматюка, незважаючи на те, що на його підприємствах не дотримуються норми ЄС.

http://www.kommersant.ua/doc/1997319

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Газета «Сегодня» в матеріалі «За рік експерти чекають в Україні інфляцію 5%» подає коментарі фахівців на тему «Чому в країні продовжується дефляція».

http://www.segodnya.ua/economics/business/za-hod-ekcperty-ozhidajut-v-ukraine-infljatsiju-v-5.html

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Також «Сегодня» в публікації «В Азарова подумають, як зробити дороги безпечними» пише: Кабінет Міністрів на своєму черговому засіданні в середу розгляне стан безпеки дорожнього руху і заходи, спрямовані на поліпшення ситуації на автомобільних дорогах.

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/U-Azarova-podumayut-kak-sdelat-dorogi-bezopasnymi-.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Україна рухається назустріч рецесії» пише: негативні наслідки боргової кризи в зоні євро наприкінці липня настигли азіатських «драконів» і «тигрів». До осені хвиля рецесії може накрити й Україну, чия економіка, за словами експертів, не має імунітету. Все може спрацювати за принципом доміно.

http://economics.unian.net/ukr/detail/136175

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Нові законодавчі ідеї: монополію БТІ легалізували» пише: прийнятий ВР Закон «Про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна» загалом містить як корисні, так і неприйнятні сторони. Але негативних наслідків буде більше, ніж позитивних, зважаючи на помилковість концепції, яка фактично легалізує монополію БТІ. Документ чекає підпису президента...

http://economics.unian.net/ukr/detail/136136

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Генерали жорстко критикують Медведєва» пише: в Інтернеті з'явився документальний фільм, у якому відставні генерали російської армії жорстко критикують Дмитра Медведєва за нерішучість під час війни з Грузією, протиставляючи йому справжнього лідера Путіна.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2627181/film_iz_buduschego

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Також «Ведомости» в публікації «Приплив грошей від населення зупинився» пишуть: зниження курсів долара і євро, а також сезон відпусток спричинили скорочення вкладів населення у банках в липні. Це явище тимчасове, впевнені банкіри.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2627171/vklady_otdyhayut

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Видання «Известия» в публікації «Декларувати доходи змусять всіх чиновників держкорпорацій» пише: після заборони іноземних активів для держслужбовців, депутатів і силовиків Держдума РФ займеться гаманцями співробітників «Олімпбуду», «Роснано», Зовнішекономбанку та ін.

http://izvestia.ru/news/532426

(УНІАН)