Рішення про видачу українцям британських віз будуть прийматися у Польщі

Із 16 липня рішення про видачу українцям британських віз приймаються у Польщі.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ Великої Британії.

«З 16 липня 2012 року рішення щодо заявок на візи до Великої Британії, поданих в Україні, схвалюватимуться в регіональному прикордонному центрі Великої Британії у Варшаві», - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що процедура надання віз українцям в цілому не зміниться. Всі бажаючі отримати візи до Великої Британії мають подавати он-лайн заявку через веб-сайт http://www.visa4uk.fco.gov.uk/.

Після цього заявники отримуватимуть інформацію про дату подачі документів до візового центру компанії VFS у Києві. У повідомленні також звертається увага на необхідність подачі перекладів англійською всіх українських документів. При цьому наголошується, що з метою зменшення видатків на оформлення віз, сертифікований переклад не вимагатиметься.

«Водночас персонал прикордонного агентства Великої Британії перевірятиме переклади на їх акуратність», - написано у повідомленні.

Крім того, наголошується, що за пересилання документів до Варшави та назад до Києва додаткові кошти не стягуватимуться. При цьому агентство має на меті схвалювати рішення щодо видачі віз у 90% випадків впродовж 15-ти днів.

У повідомленні також зазначається, що заявки на візи можуть подаватися навіть за три місяці до запланованої дати початку подорожі.

У міністерстві також зазначили, що рішення схвалено з метою надання більш ефективних та гнучких візових послуг та покращення стандартів схвалення рішень щодо видачі віз.