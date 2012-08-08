Державна служба з питань регуляторної політики та підприємництва (Держкомпідприємництва) відкриє 10 відділень своїх представництв по країні, які будуть об'єднані чотирма управліннями, для організації курирування підприємницької діяльності в усіх областях.

Відповідне розпорядження № 540 від 1 серпня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, Держкомпідприємництва створить чотири управління: в західному, східному та південному, північному і центральному регіонах.

Управління у західному регіоні буде мати 3 відділи представництва, які будуть обслуговувати: Київ і Київську область; Сумську, Чернігівську та Харківську області; Волинську, Житомирську, Рівненську області.

У центральному регіоні - 2 відділи представництва, які будуть обслуговувати: Дніпропетровську та Полтавську області, Вінницьку, Кіровоградську та Черкаську області;

В східному та південному регіонах - 3 відділи представництва, які будуть обслуговувати: Донецьку і Луганську області; Херсонську область, КРК та м. Севастополь; Запорізьку, Миколаївську та Одеську області.

У західному регіоні - 2 відділи представництва, які будуть обслуговувати; Львівську, Тернопільську та Хмельницьку області; Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку області.