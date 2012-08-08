Митний союз створить змішану комісію для співпраці з Вірменією

Москва. Країни Митного союзу - Росія, Казахстан і Білорусь-створять змішану комісію для співпраці з Вірменією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав на спільній прес-конференції з Президентом Вірменії Сержем Саргсяном.

«Домовилися про те, що створимо змішану комісію, яка повинна буде подивитися, як можна було б використовувати останні домовленості в галузі співробітництва між Росією і Казахстаном, Білоруссю в рамках Митного союзу, єдиного економічного простору стосовно Вірменії з усією специфікою», - сказав В.Путін.

При цьому він пояснив, що Вірменія і країни Митного союзу не мають спільного кордону, "але можна було б подумати про використання якихось інструментів, які вже погоджені між трьома державами».

Президент РФ повідомив, що сторони обговорили перспективи нарощування взаємодії на майданчиках СНД, ОДКБ, інших міжнародних організацій.

«Говорили більш широко про інтеграційні процеси на пострадянському просторі. Думали про те, що потрібно зробити для того, щоб скористатися останніми домовленостями в інтеграційному плані», - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Вільна торгівля" не захистить Україну від торгових війн з Росією