Анонс на 9 серпня

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Фіктивне банкрутство" суднобудівної верфі "Меридіан" (м. Миколаїв), кому це вигідно?". Миколаївське суднобудівне підприємство ВАТ "Суднобудівна верф "Меридіан" (м. Миколаїв) стрімко йде на дно. Протягом семи років триває епопея з перепродажем підприємства, на якому в минулі часи будували бойові кораблі і авіаносці, а тепер там суцільні руїни. Колишні працівники заводу, група миколаївських активістів вирішили розповісти всій Україні про те, що відбувається на їхньому рідному підприємстві. Під час прес-конференції будуть оприлюднені імена чиновників і олігархів, чиї інтереси стоять за цією багатомільйонної аферою (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 099-417-85-83.

* Прес-конференція на тему: "Про позицію держави щодо діяльності ВАТ "Дніпроспецсталь". Організатор - Центральний комітет профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості. Учасники: Володимир Казаченко, голова Центрального комітету Профспілки металургів і гірників України, Євгенія Жало, голова профкому ПМГУ у ПАТ "Дніпроспецсталь", Валерій Сєдов, заст.голови Запорізького обкому ПМГУ.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Технологічно відсталі підприємства завдають шкоди екології і здоров'ю українців?". Мова піде про багаторічну боротьбу мешканців сіл Івано-Франківської, Київської, Чернівецької, Харківської областей і Криму з птахофабриками одного з найбільших агрохолдингів. Як впливає на життя і здоров'я місцевих жителів робота підприємств, на яких використовуються відсталі технології? Як порушуються всі можливі санітарно-екологічні норми та які наслідки це тягне? Як реагують місцеві і центральні влади на ці порушення і хто буде нести за них відповідальність? Чому інформація про екологічні катастрофи замовчується в ЗМІ? Учасники розкажуть про свої методи боротьби з недобросовісними підприємцями, про перекриття доріг, що ведуть до птахофабрик, про мітинги і про подальшу стратегію ведення "бойових" дій. Будуть продемонстровані фото-та відеоматеріали, що ілюструють масштаби екологічної катастрофи, а так само надані всі документи, що підтверджують порушення з боку підприємств агрохолдингу. Учасники: Геннадій Здольник (смт. Макарів), Олексій Кветкін (Харків), Тарас Равлик (Прикарпаття), Микола Мокрицький (Харків), Володимир Заньковський (Івано-Франківськ) (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Ніл Сміт про бренд Medoff». Учасники: фінансист, власник ТМ «MEDOFF» Ніл Сміт; генеральний директор Кримської горілчаної компанії Джонатан Вейл, перший радник, керівник торгово-економічного відділу Представництва Євросоюзу в Україні Ніколас Бердж та інші представники Представництва Євросоюзу в Україні (вул. Хрещатик, 4, конференц- зал). Потрібна акредитація. Телефон: +38 095 095 16 49, mariya@tactic.kiev.ua, 050 4425760, Elena.Shestakova@cvc.com.ua.

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