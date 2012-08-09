ГПУ готова пред'явити Тимошенко звинувачення у справі про вбивство Щербаня – Кузьмін

Генеральна прокуратура готова пред'явити екс-прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко звинувачення у справі про вбивство в листопаді 1996 року народного депутата Євгена Щербаня.

Про це в інтерв'ю газеті «Сегодня» (№176 від 9 серпня) заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.

«У нас достатньо підстав для пред'явлення їй звинувачення», - сказав він.

Р.Кузьмін нагадав, що, за словами німецьких лікарів, Ю.Тимошенко необхідно відпочити від стресів 8 тижнів, приблизно до другої половини вересня.

«Ось ми і чекаємо, коли цей термін закінчиться. Як тільки лікарі скажуть, що можна її турбувати, ми зі звинуваченням відразу до неї прийдемо. У нас для цього все готове», - наголосив він.

Р.Кузьмін також відзначив, що справу стосовно виконавців вбивства Є.Щербаня було розслідувано, направлено до суду і за нею є вирок. Справу стосовно замовників виділили в окреме провадження, розслідували співробітники центрального апарату Генпрокуратури, встановивши причетних до організації та фінансування цього злочину на замовлення.

«Ми маємо намір пред'явити Ю.Тимошенко звинувачення у співучасті в ньому», - повідомив він.

Також Р.Кузьмін нагадав, що екс-прем'єр-міністр України Павло Лазаренко, який відбуває покарання в США, заявив про готовність спілкуватися зі слідчими Генеральної прокуратури України. Але, крім його особистої згоди, необхідне і рішення влади.

«Як тільки одержимо позитивну відповідь, готові виїхати до США і допитати Лазаренка у справі про вбивство Щербаня», - повідомив Р.Кузьмін.

Джерело: http://www.segodnya.ua/life/interview/Renat-Kuzmin-Gotovy-predyavit-Timoshenko-obvinenie-po-delu-SHCHerbanya.html

Довідка УНІАН. Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, що містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими було визнано 8 чоловік, всі вони звинувачуються в бандитизмі (ст. 69 Кримінального кодексу України). Троє з них - Сергій Кулєв, Вадим Болотських і Леонід Добробатько – засуджені до довічного ув’язнення. Костянтин Нікулін та Ігор Пушняков засуджені до 15 років позбавлення волі. Сергій Володченко і Микола Малахов - до 11 років позбавлення волі, Едуард Косигін - до 11,5 років.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишній прем'єр-міністр визнаний причетним до вбивства цих людей.

У серпні 2011 року Р.Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США стосовно П.Лазаренка.

Наприкінці 2011 року Р.Кузьмін заявив, що фірма Somali Enterprises перерахувала гроші за вбивство Є.Щербаня. «Гроші, майже 3 мільйони доларів, на рахунки кілерів надійшли від фірм, які належать Лазаренку і Тимошенко. Можливо, я не точно висловився: ці фірми контролювалися цими двома людьми», - уточнив він.

4 квітня 2012 року син Є.Щербаня Руслан заявив про можливу причетність Ю.Тимошенко до вбивства його батька і закликав прокуратуру провести розслідування. З аналогічним проханням Р.Щербань звернувся також до Посольства США в Україні, оскільки в цій країні перебуває під домашнім арештом П.Лазаренко.

30 травня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявляв, що у кримінальній справі про вбивство Є.Щербаня Ю.Тимошенко перебуває в статусі свідка.