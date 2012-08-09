ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 9 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Засуха в США може спровокувати військові конфлікти і революції - експерти» пише: американські експерти стверджують, що економіка більшості найбідніших держав планети повністю залежна від імпорту американської пшениці. Стрибок цін може привести до нестабільності...

http://delo.ua/business/zasuha-v-ssha-mozhet-sprovocirovat-voennye-konflikty-i-revoljucii-182853/

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Також «Дело» в публікації «На здешевлення автокредитів не варто розраховувати до кінця року» пише: автокредитування - один з небагатьох сегментів, де банки поводяться відносно активно. Однак ставки за кредитами на купівлю автомобіля не надто привабливі для позичальників, і виручають їх хіба що акційні пропозиції автовиробників...

http://delo.ua/finance/na-udeshevlenie-avtokreditov-ne-stoit-rasschityvat-do-konca-goda-182870/

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«Дело» в публікації «На будівництво терміналу зрідженого газу претендує вже 10 компаній» пише: компанії шикуються в чергу на участь в інвестиційному конкурсі на будівництво морського терміналу з прийому зрідженого природного газу...

http://delo.ua/ukraine/na-stroitelstvo-terminala-szhizhennogo-gaza-pretenduet-uzhe-10-kom-182865/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Фондовий ринок зайшов в зону зниження», в якому пише: переймаючи настрій глобальних фондових майданчиків, український ринок акцій закінчив день впевненим падінням на 1,7% за індексом UX. Негативні настрої інвесторів визначили дії агентства S&P, пригрозили знизити рейтинг Греції, а також макроекономічні дані по країнах Євросоюзу, що засмутили біржових спекулянтів...

http://www.kommersant.ua/doc/1997949

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Імпортери українського зерна активізували закупівлі», в якому пише: продаж українського зерна за кордон відновився - за підсумками серпня експорт становитиме 1,7-1,8 млн тонн...

http://www.kommersant.ua/doc/1997991

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Україна рік без ТО - водії раді, ДТП більше, а техогляд не повернуть» пише: водії кажуть, що їх авто без огляду стали справнішими за рахунок зекономлених грошей...

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Також «Сегодня» у публікації «Інтернет-магазини більше не будуть дешевими - продавці» пише: податкова хоче ввести в інтернет-магазинах касові апарати і змусити кур'єрів на місці видавати клієнту чеки...

http://www.segodnya.ua/economics/business/Internet-magaziny-bolshe-ne-budut-deshevymi-prodavcy-.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації ««Зеленим» під матрацом вигадали конкурента» пише: Уряд задля зниження ризику осідання великих обсягів "зелених" у населення пропонує українцям новий інструмент вкладення - казначейські зобов'язання в іноземній валюті. Експерти досить скептично ставляться до подібної ініціативи влади...

http://economics.unian.net/ukr/detail/136333

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «України розглядає СОТ як "щит" у протистоянні Росії» пише: Україна розглядає СОТ як щит у торговельних суперечка із Росією. Але як можна розраховувати на допомогу організації, коли сам налаштований обмежувати доступ на свій ринок виробникам з країн, що входять до СОТ...

http://economics.unian.net/ukr/detail/136274

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Ціни на легкові автомобілі зростають напередодні вступу до СОТ» пише: легкові автомобілі не тільки не подешевшають після вступу Росії до СОТ, але можуть навіть подорожчати. Виробники використовують як привід для цього введення утилізаційного збору. Toyota вже попередила дилерів про намір підняти ціни...

http://www.vedomosti.ru/auto/news/2672431/inomarki_podorozhayut_ponovomu

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Також «Ведомости» у публікації «Хто допомагає злиттю і поглинанням» пишуть: в лідери серед інвестбанків з операцій М&A за участю російських компаній в цьому році вирвався Ощадбанк. Учасникам таких угод потрібне фінансування, а тут змагатися з ним не може ніхто. Його гроші найдешевші...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2672401/v_sberbanke_deshevle

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Видання «Известия» в публікації «Росія не хоче витрачати $800 млн на «Байтерек» пише: угоду про будівництво майданчика для запуску ракет з Казахстаном підписано давно, але Росії він потрібен для старту легких ракет, а Казахстану - для важких...

http://izvestia.ru/news/532367

(УНІАН)