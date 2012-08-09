Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає несправедливим суддівство на Олімпіаді в Лондоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив сьогодні під час робочої поїздки до міста Шостка Сумській області.

«Якщо чесно, до такого ступеня несправедливе суддівство», - сказав М.Азаров під час спілкування з працівниками шосткінського заводу «Імпульс».

За словами голови уряду, з початку Олімпійських ігор через несправедливі рішення суддів українські спортсмени не одержали шість медалей.

«Щоб не позбавляли (нагород), треба, щоб країна була сильна», - вважає М.Азаров.