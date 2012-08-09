Президент України Віктор Янукович підписав закон про адвокатуру і адвокатську діяльність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив Радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій Портнов.

За його словами, разом із нещодавно ухваленим Кримінально процесуальним кодексом та законом про безоплате надання правової допомоги він створює підґрунтя для надання в країні належної правової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Верховна Рада України ухвалила закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", внесений Президентом України.

Законом передбачено створення органів адвокатського самоврядування та визначено повноваження рад адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя (регіонів), кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України.

Вищими органами адвокатського самоврядування у державі є з’їзд адвокатів України, а у регіонах – відповідні конференції адвокатів. Також передбачається формування ревізійних комісій адвокатури регіонів та Вищої ревізійної комісії адвокатури.

До складу рад і комісій входять виключно адвокати, що має забезпечити незалежність адвокатури України від органів державної влади та місцевого самоврядування.

Завданнями адвокатського самоврядування визначено: забезпечення незалежності адвоката, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності, підтримання високого кваліфікаційного рівня адвокатів, створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності, забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність, забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України та ін.

Органи адвокатського самоврядування самостійно вирішують питання формування високопрофесійного адвокатського корпусу, встановлення професійних стандартів та етичних вимог до здійснення адвокатської діяльності, представництва та захисту спільних інтересів адвокатів, співпраці адвокатури з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування.

Відповідно до закону, для посилення статусу органів адвокатського самоврядування та підвищення ефективності їх роботи передбачено адміністративну відповідальність за неправомірну відмову в наданні на запит кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, її палат і членів інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, яка необхідна для виконання покладених на комісію завдань.

Крім того, законом передбачено створення Національної асоціації адвокатів України.

Законом розширено існуючі види адвокатської діяльності, професійні права і гарантії адвокатської діяльності, визначено зміст адвокатської таємниці та ефективний правовий механізм її захисту.

Заборонено будь-який вплив на адвоката, втручання у його професійну діяльність, у тому числі з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, органів адвокатського самоврядування, юридичних і фізичних осіб.

Законом встановлення обов'язковості адвокатського запиту.

Врегульовано питання щодо направлення адвокатом адвокатського запиту: визначено коло питань та адресатів, стосовно яких може складатися та надсилатися адвокатський запит. Запроваджено обов’язковість вимог адвокатського запиту щодо органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об’єднань громадян. У проекті також установлено строк надання відповіді на адвокатський запит та адміністративну відповідальність за відмову в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності.

Передбачено створення та функціонування Єдиного реєстру адвокатів України.

Єдиний реєстр адвокатів України ведеться Радою адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, обрані адвокатами форми здійснення адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

Проектом передбачено, що інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

У законі впорядковано підстави та порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів. Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, надається кожному, кому відомі такі факти. При цьому дисциплінарне провадження щодо адвоката здійснюється на засадах змагальності, що створює його учасникам рівні можливості.

Видами дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися до адвоката, передбачено: попередження, зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року, позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України – для адвокатів України або виключення з Єдиного реєстру адвокатів України – для адвокатів іноземних держав.

Законом передбачено допуск адвокатів іноземних держав до здійснення адвокатської діяльності на території України. Адвокат іноземної держави набуває право на зайняття адвокатською діяльністю на території Україні з моменту включення відомостей про нього до Єдиного реєстру адвокатів України. З цією метою адвокат іноземної держави звертається з відповідною заявою до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, перед якою повинен довести отримання права на зайняття адвокатською діяльністю у відповідній іноземній державі.

Адвокат іноземної держави, відомості про якого включено до Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює адвокатську діяльність на території України без обмежень, у тому числі щодо можливих видів адвокатської діяльності. На адвоката іноземної держави поширюються всі встановлені законом професійні права і обов’язки адвоката, гарантії адвокатської діяльності.